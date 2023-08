Revoltada, Cacau Protásio nega que pediu demissão de ex-BBB: "Não tenho o poder"

Cacau Protásio nega que pediu demissão do funcionário; boatos estão circulando nas redes sociais

A atriz Cacau Protásio publicou um desabafo nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 23, em que nega que ela é a responsável pela demissão de um dos roteiristas do Vai Que Cola, seriado exibido pelo canal a cabo Multishow.

Nas últimas semanas, a demissão do ex-BBB André Gabeh, que fazia parte do grupo de roteiristas, gerou revolta. Boatos afirmam que atores que fazem parte do elenco são os responsáveis por "pedir a cabeça" do profissional.

Agora, Cacau Protásio esclareceu que ela não tem qualquer relação com a demissão do roteirista. "Sou funcionária da Rede Globo há mais de 11 anos (sendo 11 temporadas do Vai Que Cola). Como qualquer outro funcionário da empresa eu não tenho o poder de demitir e nem de admitir ninguém, a Rede Globo e o Multshow são duas empresas grandes e só elas podem tomar qualquer decisão em relação ao assunto", declarou ela.

Ela se revoltou com os boatos e com os ataques. "Eu jamais “tirei “trabalho de ninguém, pelo contrário, além de atriz sou empresária e emprego diversos funcionários em minhas lojas. Quem convive comigo sabe o quanto eu respeito e trato todos que estão a minha volta com igualdade, e muito respeito. Eu lamento muito pelas demissão de qualquer pessoa e eu, Cacau Protásio, repito aqui: Não tenho poder e direito de pedir a demissão de alguém, pois sou funcionária da emissora", esclareceu ela.

A artista disse que os atores não tem nenhum contato com os roteiristas. "Em uma produção, cada peça exerce sua função e seu papel. No caso específico dos roteiros, recebemos antes das gravações e neles não constam os nomes dos autores de cada episódio. É normal que ocorram adaptações por parte dos atores, para que possam ficar dentro da nossa embocadura. Sei que vão me amar e vão me odiar, obrigada pelo amor e carinhos daqueles que me amam, eu respeito as pessoas que eu não agrado.

Sem mais! Eu não vou aceitar agressões aqui na minha página!", avisou ela.

André Gabeh falou sobre demissão

Nas redes sociais, ele publicou um desabafo.“Gostaria de avisar que fui dispensado da equipe de roteiristas do ‘Vai Que Cola’. Mas sou grato ao Canal Multishow e à Fábrica pela oportunidade do contrato… As pessoas da Globo, do Multishow e da Fábrica sempre foram exemplares comigo. Mas, apesar dos elogios que me faziam, o elenco do programa não estava satisfeito com o que eu escrevia. Eles têm todo direito de não gostar e em uma relação profissional as coisas, para dar certo, têm que funcionar para todos”, iniciou. Após a repercussão do caso, o roteirista trancou as redes sociais.

Ator reagiu após a polêmica

Ele apareceu em outra rede social e justificou a decisão. "Sou um senhor de 48 anos. Meu engajamento não é de uma celebridade (e está tudo bem. Pra mim está perfeito). Não tenho poder pra entrar em embate com pessoas com milhões de seguidores e, sobretudo, não vou me fazer de vítima", declarou ele.