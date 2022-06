Dira Paes revela como é a rotina no Pantanal: ''Nesse universo de belezas''

Atriz Dira Paes revela como é a rotina no Pantanal em vídeo mostrando as belezas naturais do local

Redação Publicado em 17/06/2022, às 13h30

A atriz Dira Paes (52) ainda está no Pantanal para as gravações finais do remake da novela da TV Globo.

Em seu perfil no Instagram, na manhã desta sexta-feira, 17, a artista compartilhou um vídeo de como é a sua rotina pós gravações no local e encantou a web ao mostrar as belezas naturais do local.

Em partes do vídeo, a intérprete de Filó na trama de Davi Lacerda, aparece abrindo a porteira, passeando por diversas terras, lagos e diversas paisagens.

"Ê #Pantanal véi... Com algumas porteiras! Pra vocês entrarem com a gente nesse universo de belezas", escreveu ela.

Ainda nas últimas semanas, Dira Paes, Camila Morgado, Murilo Benício e mais famosos apareceram dançando em um vídeo divertido nos bastidores do folhetim das 21hrs.

