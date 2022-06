Elenco da novela Pantanal rebola em vídeo: 'Sextou no Pantanal'

Camila Morgado, Murilo Benício, Dira Paes e mais famosos apareceram dançando em um vídeo divertido nos bastidores da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 20h51

O clima é de diversão nos bastidores das gravações do remake da novela Pantanal, da Globo. Nesta sexta-feira, 10, parte do elenco da trama apareceu dançando e rebolando entre uma cena e outra.

Nas redes sociais, um vídeo mostrou Murilo Benício, Selma Egrei, Camila Morgado, Dira Paes, Aline Borges, Osmar Prado, Marcela Fetter, Gabriel Santana e Lucas Leto se divertindo nos bastidores. O momento foi compartilhado pelos artistas, que escreveram: “Sextou no Pantanar”.

Vale lembrar que as gravações no Pantanal estão a todo vapor. Esta é a segunda vez que a produção da trama viaja para continuar com as gravações das cenas. E a novela é sucesso de público e crítica, conquistando bons índices de audiência.

Video do elenco da novela Pantanal:

Nova personagem na novela Pantanal: Zuleica (Aline Borges)

A atrizAline Borges já está na contagem regressiva para suas primeiras cenas no remake da novela Pantanal, da Globo. Ela interpreta Zuleica, que é a segunda esposa de Tenório (Murilo Benício) e mãe de Marcelo (Lucas Leto), Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos).

Ela deu mais detalhes sobre a história de Zuleica na novela. "A Zuleica é uma mulher como tantas e tantas mulheres, cheia de conflitos, dualidade permeando a vida dela o tempo todo. É uma mulher íntegra, criou os três filhos praticamente sozinha. Muita coisa vai acontecer ao longo do caminho, no arco dramático dela. Ela é uma mulher muito forte, que reconhece suas dificuldades, seus limites, mas que não entrega o jogo. Segue na resistência", disse ela.

E completou sobre a relação de Zuleica e Maria Bruaca. "E é bonito de ver, diante de toda a situação que vai acontecer nesse trio, de Maria Bruaca, ela e Tenório, que ela não larga a mão da Maria Bruaca. A sororidade, a empatia estão na frente. E é bonito o Bruno não ter ido para o caminho da rivalidade entre essas mulheres. Porque a gente vive num Brasil e num mundo onde a mulher foi ensinada a rivalizar. Neste caso, essa história tem dor, mas tem também respeito, empatia, entendimento de que é muito mais importante a integridade dessas mulheres do que conquistar um espaço na vida desse homem. Principalmente pra Zuleica, que está nessa relação por diversas razões que ainda vão ser reveladas. Ela tem uma dívida de gratidão com esse homem. O que fica pra mim, de bonito, é ver a integridade dela, sua força, e o fato de ela não ser uma mocinha. Ela também erra porque é humana", contou.