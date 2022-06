Dira Paes mostra volta ao Pantanal para gravações da novela: ''Tudo aqui é com emoção''

Atriz Dira Paes publica vídeo de volta ao Pantanal para gravações do remake da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi

A atriz Dira Paes (52) retornou ao Pantanal para mais gravações do remake da novela das nove da TV Globo.

Em seu perfil no Instagram, na quarta-feira, 01, a artista compartilhou um vídeo de sua chegada ao local e se mostrou emocionada na postagem.

"Chegar no Pantanal é sempre diferente! Tudo aqui é com emoção. Trabalhamos com todos os cuidados e tanto carinho para vocês assistirem. Fico imensamente feliz com cada celebração em torno da novela", escreveu ela na legenda da publicação.

Nas imagens, a intérprete de Filó na trama aparece dentro de um avião com o ator Marcos Palmeira (58), que dá vida a José Leôncio, e exibiu imagens de lindas paisagens e animais.

Alanis Guillen aparece com barriga falsa de grávida

Recentemente, Alanis Guillen (24) deu um spoiler da novela Pantanal. A artista registrou quando estava em um barco a caminho do local da gravação e revelou que estava usando uma barriga falsa de grávida para cena especial. Na trama, a personagem Juma vai engravidar de Jove (Jesuíta Barbosa) na reta final da produção.

