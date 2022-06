Alanis Guillen aparece com barriga falsa de grávida nos bastidores de Pantanal

Intérprete da Juma Marruá, Alanis Guillen surge com barriga postiça em gravação do remake da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 15h41

A atriz Alanis Guillen (24) deu um spoiler do que vai acontecer no remake da novela Pantanal, da Globo, em breve. Nesta quarta-feira, 1º, a artista mostrou um momento dos bastidores da gravação e um detalhe roubou a cena.

A artista registrou quando estava em um barco a caminho do local da gravação ao ar livre e revelou que estava usando uma barriga falsa de grávida para a cena especial. Na trama, a personagem Juma vai engravidar de Jove (Jesuíta Barbosa) na reta final da trama.

Vale lembrar que parte do elenco da novela Pantanal está no Mato Grosso do Sul para gravar novas cenas externas da novela. A história é um sucesso de audiência e de público.

Atualmente na história da novela, Juma e Jove estão morando juntos na casa de José Leôncio (Marcos Palmeira). Porém, a jovem está incomodada por ter saído de sua tapera para morar com outras pessoas. Ela sempre insiste que quer voltar para casa. E isso deverá acontecer em breve. Juma vai brigar com Jove após se sentir traída por ele e vai voltar a morar em sua tapera.

Confira a foto de Alanis Guillen nos bastidores da novela Pantanal: