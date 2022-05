Diretor de Pantanal dá spoiler sobre a reta final da novela

Detalhe em foto compartilhada por diretor da novela Pantanal chama a atenção nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 17h15

Um detalhe sobre a história de Juma Marruá (Alanis Guillen) na novela Pantanalviralizou na internet nesta semana. Isso porque um dos diretores da trama revelou uma nova foto das gravações no pantanal e um spoiler chamou a atenção dos fãs.

O diretor Davi Lacerda compartilhou uma foto de Juma e o Velho do Rio (Osmar Prado) na gravação de uma cena no Mato Grosso do Sul. Na imagem, Juma apareceu com uma barriguinha de grávida e os fãs da novela ficaram empolgados com o spoiler sobre a reta final da trama.

Nos comentários da foto, os internautas deixaram vários comentários empolgados. “Vem uma oncinha aí”, disse um fã. “A barriguinha dela, meu Deus, a Juminha grávida, coisa mais linda”, comentou outro.

Vale lembrar que parte do elenco da novela Pantanal está no Mato Grosso do Sul para gravar novas cenas externas da novela. A história é um sucesso de audiência e de público.

Atualmente, Juma e Jove assumiram o romance e estão vivendo juntos na tapera dela. Ele está ensinando a jovem a ler e o rapaz acaba de aprender a andar de cavalo com a ajuda do Velho do Rio.

Confira a foto compartilhada pelo diretor da novela Pantanal: