Dedé Santana revela qual é o valor da fortuna de Renato Aragão: 'Milionário'

Dedé Santana dá com a 'língua nos dentes' e entrega segredo bancário de Renato Aragão sobre a fortuna do humorista

O humorista Dedé Santana surpreendeu ao contar sobre a fortuna do colega Renato Aragão, com quem atuou na época de Os Trapalhões. Em uma entrevista no podcast PodC, de Celso Portiolli, ele contou que o amigo acumulou uma fortuna impressionante ao longo de sua carreira de sucesso.

Na conversa, Dedé disse que Renato Aragão tem mais de R$ 180 milhões no banco . “Ele é milionário. […] Eu vi outro dia e ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem [de outros bens, como imóveis]. Ele soube aproveitar bem aquela época”, disse ele.

Então, o humorista ainda contou que recebia menos do que o colega na época do sucesso. “O que eu ganhava para mim estava bom, ele não. Ele tinha um irmão, o Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem isso aí, entendeu? Ele sempre soube administrar”, afirmou.

Além disso, ele contou a diferença entre ele e o amigo na carreira. “Eu sou diferente do Renato. Eu primeiro quero saber o que eu vou fazer, para depois saber o que eu vou ganhar. O Renato primeiro quer saber quanto vai ganhar para depois fazer”, afirmou.

Renato Aragão chora no documentário sobre Xuxa Meneghel

O humorista Renato Aragão, que é imortalizado pelo personagem Didi, participou do documentário sobre a vida e a carreira de Xuxa Meneghel no Globoplay. No segundo episódio do projeto, ele deu um depoimento e se emocionou ao falar sobre a história dele e da colega no cinema.

Os dois trabalharam juntos em algumas produções para a telona no início da carreira dela como artista e ele é só elogios para a amiga. “Eu não dei oportunidade [para ela entrar no cinema]. Ela que me deu oportunidade para trabalhar com a gente. Tava todo mundo querendo [ter a Xuxa em um filme], eu peguei primeiro”, disse ele, que ainda relembrou a personalidade de Xuxa. “Ela tinha aquele carisma dela, de onde ela ia, as crianças iam atrás. Tem pessoas que já nascem assim”, afirmou.

Logo depois, ele se emocionou e não segurou as lágrimas ao refletir sobre o sucesso deles no cinema. “É uma história. Nós fizemos história, a Xuxa também. E ninguém pode apagar essa história que nós fizemos, nunca, nem o tempo”, disse ele, que ficou com a voz embargada.