De biquíni, Marjorie Estiano surge com barriga falsa de gravidez em gravação

Marjorie Estiano surpreende ao aparecer com barriga postiça de grávida em gravação de novo projeto para a TV em uma praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 12h01

Logo cedo nesta quarta-feira, 25, a atriz Marjorie Estiano (40) foi flagrada em uma praia no Rio de Janeiro durante a gravação para a série Fim, do Globoplay. A estrela surpreendeu ao exibir uma barriga postiça de grávida ao usar um biquíni vermelho.

Nas imagens, a estrela entrou no mar e foi fotografada com a barriga, que faz parte da caracterização da nova personagem dela. A gravação aconteceu na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, as gravações da série Fim começaram em maio, mas a trama ainda tem previsão de estreia. A trama é baseada no livro homônimo de Fernanda Torres.

Fotos de Marjorie Estiano na gravação na praia: