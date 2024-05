Davi enfrenta futuro incerto após possível mudança de contrato com a Globo

Segundo jornal, Davi deve enfrentar mudança de contrato e pode ficar na ‘geladeira’ da Globo após polêmicas fora do BBB 24; saiba mais

Desde que se tornou campeão do Big Brother Brasil 24, Davi se envolveu em uma série de polêmicas e não parece estar fazendo tantas publicidades quanto alguns de seus colegas de confinamento. Segundo o portal F5 da Folha de São Paulo, esses são alguns dos motivos pelos quais o motorista de aplicativo deve enfrentar algumas mudanças contratuais.

Conforme divulgado pela coluna, Davi tem contrato firmado com a emissora até junho. Apesar do interesse em renovar com o campeão do programa, ele parece ter um futuro incerto por lá. Isso porque a Globo estaria planejando estender e mantê-lo como contratado até o fim do ano, mas sem grandes projetos no momento.

Davi enfrentará a 'geladeira', aparecendo apenas como convidado em participações especiais em alguns programas. Isso se deve em grande parte às polêmicas que o campeão enfrentou após seu confinamento, incluindo o conturbado término de seu namoro com Mani Reggo e sua passagem controversa pelo Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com o portal, Davi também enfrenta uma baixa procura comercial. Enquanto alguns de seus antigos colegas estão fechando contratos publicitários e conquistando o interesse dos empresários, como Beatriz Reis e Fernanda Bande, que já firmaram diversas parcerias e mantêm contrato com a emissora, ele atrai menos mídias.

No entanto, um dos motivos pelos quais Davi ainda é requisitado na emissora é o sucesso de seu documentário lançado pelo GloboPlay. 'Davi, um cara comum da Bahia', acompanhou a rotina das primeiras semanas do ex-motorista de aplicativo desde que ele deixou o confinamento do reality global e inclusive, abordou o fim de seu relacionamento.

O projeto também conta com a participação de famosos que apoiaram sua permanência na casa e trechos de dramaturgia, além de se manter entre as produções mais assistidas. Até o momento, Davi e a Globo não se manifestaram sobre os rumores em questão, mas a emissora já rescindiu o contrato com outros brothers na última semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Irmã de Davi Brito revela quantas publicidades ele já fez:

Na última terça-feira, 21, a irmã e assessora de Davi, Raquel Brito, compartilhou com os fãs do baiano como estão os trabalhos do campeão do BBB 24 após o fim do reality show. Ela revelou que o motorista tem seis publicidades firmadas por meio de seu perfil oficial no X - antigo Twitter, enquanto circulam especulações sobre a situação do irmão na Globo.