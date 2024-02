Conheça João Pedro Paes Leme, novo patrão de Fátima Bernardes em Paris

Conheça João Pedro Paes Leme, novo patrão e ex-colega de Fátima Bernardes na Globo. Ela acompanhará as Olimpíadas de Paris em cobertura 100% digital

Fora da Globo desde o fim do contrato em dezembro de 2023, Fátima Bernardes inicia a preparação para acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris, entre 26 de julho e 11 de agosto, após 37 anos na emissora. Pela primeira vez, a apresentadora será a estrela de uma cobertura 100% digital.

Contratada pela produtora Play9 - especializada em mídias digitais e conteúdo com influenciadores - Fátima vai produzir vídeos para o ‘Paris é Brasa’, mostrando os bastidores da competição na capital francesa.

Um dos sócios da empresa é seu ex-colega de Globo João Pedro Paes Leme. Ele trabalhou na emissora entre os anos de 1996 e 2016. Foi repórter, correspondente internacional e ocupou cargos de direção no departamento de Esporte.

João se destacou nas coberturas da Fórmula 1, Copas do Mundo e Olimpíadas. Além de fazer séries de matérias especiais, como a de Ayrton Senna.

A decisão de encerrar o ciclo na Rede Globo e, consequentemente, de duas décadas dedicadas à mídia tradicional, foi tomada pelo próprio João Pedro, após notar a chamada “revolução de conteúdo audiovisual” que se iniciava por meio de produtores de conteúdo que tinham vez no YouTube, plataforma que dava seus primeiros passos no Brasil.

O olhar para a revolução digital no país fez com que ele empreendesse no setor. Sediada no Rio, a Play9 é comandada também pelo influenciador Felipe Neto e o ex-jogador de vôlei Marcus Vinicius Freire. A produtora tem um elenco composto por dezenas de criadores de conteúdo e já fez produções para clientes como Netflix, Prime Video, Disney+ e Globoplay.

Fátima Bernardes revela que terá novo programa na Globo

Após a repercussão sobre o fim de seu contrato com a Globo, Fátima Bernardes usou as redes sociais na tarde da última segunda-feira, 26, para falar abertamente sobre o assunto. Ela explicou que desde o fim do programa Encontro estava renovando com a emissora por obra.

"Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids", contou ela, ao postar algumas fotos em que aparece ao lado do logo da Globo.

Em seguida, Fátima revelou que em novembro do ano passado entrou algumas propostas de projeto para a emissora, e um deles já está sendo desenvolvido, contudo, não há data para a estreia. "Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a @globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil. Um processo de trabalho muito parecido com o que aconteceu para o Encontro", ressaltou.

Por fim, a apresentadora deixou claro que fará outros projetos até que o novo programa possa ir ao ar. "Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer. Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente", finalizou.