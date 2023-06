Comentário de Leifert após boatos envolvendo Neymar gera polêmica: "Não podem"

Comentário de Leifert em post do craque divide opiniões nas redes sociais; entenda a história

Um comentário do apresentador Tiago Leifert nas redes sociais está gerando grande repercussão. É que ele decidiu deixar uma mensagem em apoio ao craque Neymar Jr, que nos últimos dias viu seu nome ser envolvido em uma série de boatos.

Tudo começou quando o craque do PSG deixou uma mensagem em seu perfil. “Toda a minha vida eles têm tentado me deixar pra baixo”, disse ele após a exposição de uma suposta traição que afetou Bruna Biancardi, sua namorada grávida

Só que nos comentários, vários famosos deixaram mensagens, incluindo Leifert. “Eles não podem te quebrar”, afirmou ele em inglês . Outros famosos, amigos e parceiros do craque também se pronunciaram nos comentários.

Na foto, Neymar Jr mostrou o seu look para o casamento de Cris Guedes, um de seus melhores amigos que oficializou a união em uma cerimônia luxuosa em Itu, no interior de São Paulo. Para a ocasião, o craque apostou num terno cinza justinho ao corpo e corte moderno. Depois, os dois também apareceram juntinhos entrando na cerimônia de mãos dadas, mostrando que está tudo em paz entre eles.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Bruna Biancardi rebate rumores e se mostra abalada

Na segunda-feira, 19, Bruna Biancardi se irritou e rebateu o jornalista que afirmou que os dois tinham um relacionamento aberto com acordos para relacionamentos extra-conjugais. "Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas".

Esse é o primeiro pronunciamento que Bruna Biancardi faz em meio aos boatos de tração. Vale lembrar que Neymar foi exposto pela affair Fernanda Campos, que mostrou o caso que eles tiveram momentos antes do jogador se encontrar com a namorada.