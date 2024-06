Com passagem breve pela emissora, Deborah Albuquerque é demitida da Record

Contratada há poucos meses pela Record TV, Deborah Albuquerque teve sua demissão oficializada pela assessoria de imprensa da emissora; confira

A passagem de Deborah Albuquerque pela Record TV foi breve. Contratada em abril para integrar o elenco do Link Podcast, a apresentadora e ex-Fazenda foi demitida da emissora neste mês.

Procurada pelo portal LeoDias, Deborah negou que tenha saído da Record, mas a assessoria de imprensa da emissora confirmou a demissão ao veículo.

“A Record Entretenimento confirma a saída de Deborah Albuquerque em comum acordo entre as partes. O Link Podcast agradece a Deborah pela parceria e está aberto para projetos futuros”, disse em nota.

Deborah Albuquerque se defende após polêmica com Juliette

A apresentadora Deborah Albuquerque surpreendeu os internautas ao dar sua opinião sobre a cantora Juliette Freire. Ela afirmou que a campeã do BBB 21, não possui patrimônio suficiente para ser vizinha da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Em entrevista à CARAS Brasil, Deborah esclarece sua declaração e se defende após toda essa polêmica: "Não foi em tom pessoal".

Recentemente, Juliette alugou uma residência luxuosa no mesmo condomínio onde a apresentadora Xuxa Meneghel mora, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Juliette, inclusive, já realizou um tour pela casa e mostrou alguns detalhes do local antes de iniciar a reforma já planejada. Deborah nega que seu comentário foi elitista.

"Minha declaração não tem nada de elitista, é uma coisa muito menos dramática do que as pessoas pensam. A gente tem que parar de colocar drama onde não tem. A minha declaração foi uma matéria de um programa de fofocas, apenas isso", comenta.

O comentário da apresentadora foi feito durante seu programa Link Podcast. Em entrevista à CARAS Brasil, Deborah reforça que não tem nada contra Juliette, ela apenas estava abordando sobre as temáticas do mundo dos famosos.

"No momento, estava em evidência uma notícia sobre a Juliette, e a gente abordou no programa. Eu gosto dela, apesar de não gostar da veia musical, porque não é o tipo de música que eu Débora acompanho. Sobre eu ter falado da Juliete, eu não falei em um tom pessoal, até porque eu não a conheço pessoalmente e o que eu conheço dela me agrada", declara.

"Nunca atacaria o pessoal de uma pessoa que eu não conheço, e que nunca deu motivos para esse tipo de ataque. Eu gosto da Juliette e isso é um fato. Tudo que foi pontuado sobre a artista, foi pontuado no programa e não foi sobre a parte artística dela, foi sobre essa exposição da nova mansão que ela teria alugado", complementa.