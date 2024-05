Deborah Albuquerque causa ao opinar sobre mansão de Juliette ao lado de Xuxa

Ex-participante de 'A Fazenda 14', Deborah Albuquerque mandou um recado para Juliette após descobrir que a cantora será vizinha de Xuxa

Ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, Deborah Albuquerque surpreendeu os internautas na noite de quinta-feira, 23, ao dar sua opinião sobre a cantora Juliette Freire. Durante sua participação no 'Link Podcast', a ruiva falou sobre a nova mansão da famosa.

Recentemente, a campeã do BBB 21, da Globo, alugou uma residência luxuosa no mesmo condomínio onde a apresentadora Xuxa Meneghel mora, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Juliette, inclusive, já realizou um tour pela casa e mostrou alguns detalhes do local antes de iniciar a reforma já planejada.

A decisão da cantora, no entanto, parece não ter agradado muito Deborah Albuquerque. Sem papas na língua, a ex-participante do reality rural da Record afirmou que Juliette Freire não possui patrimônio para ser vizinha da eterna 'Rainha dos Baixinhos'.

"Você não tem patrimônio suficiente para comprar uma mansão ao lado da Xuxa, não tem. Tem que trabalhar, colocar o pé no chão. A Xuxa tem anos de carreira, podemos gostar ou não dela, mas é um fato, ela tem muito dinheiro", iniciou Deborah.

E completou: "Viajou, trabalhou, a Xuxa tem [dinheiro]. A Juliette apareceu em 2021, foi a campeã do Big Brother Brasil". Em seguida, a ruiva aproveitou o momento para falar a respeito da carreira musical da ex-BBB.

"Tem uma carreira na música que eu particularmente não gosto. Não falo que vou abrir o meu aplicativo de música e vou escutar um som da Juliette", concluiu a ex-A Fazenda. Após a repercussão, diversos internautas lamentaram os comentários de Deborah Albuquerque.

"Mas ela é a gerente do banco da Juliette?", questionou um usuário do site X, antigo Twitter. "Deborah sempre dando uma de super classista, né? Pra ela, sucesso só vale se tiver cifrão envolvido. Será que ela não entende que reconhecimento e talento vão além de patrimônio?", escreveu outro.

Até o momento, Juliette Freire não se pronunciou a respeito do ocorrido.

Após alugar mansão, Juliette planeja reality de reforma na web

Atualmente morando de aluguel, a ex-BBB Juliette Freire planeja uma grande reforma em sua nova mansão e pretende compartilhar todo o processo com seus fãs. De acordo com informações obtidas pelo portal Extra, a intenção é transformar a reforma da casa em uma espécie de "reality" na internet. Confira detalhes!