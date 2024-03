Deborah Albuquerque surge com novo visual e garante novidades na carreira: 'Esse ano promete'

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora Deborah Albuquerque comenta sobre mudança no visual e adianta os próximos passos profissionais

O ano de 2024 será de grandes novidades para a influenciadora digital Deborah Albuquerque (39). Ela já começou fazendo uma mudança em seu visual com uma nova cor de ruivo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela compartilha sobre a nova aparência e adianta seus próximos projetos na carreira: 'Esse ano promete'.

Durante a conversa, a ex-participante do reality A Fazenda 14 comenta que a inspiração para mudar o visual veio de fora do Brasil. E essa nova cor de cabelo está sendo tendência, pois é uma combinação delicada entre loiro e um ruivo claro.

"Essa uma técnica de Strawberry Blonde, que seria um cabelo acobreado ruivo, mas com luzes delicadas e finas. Está sendo muito usado pelas atrizes americanas, muito comum nos Estados Unidos. E deixa o rosto mais jovem porque o tom de dourado tende a deixar mais jovem. Foi feito pelo meu colorista Jhon Prado".

"Quero lançar tendência no Brasil para as brasileiras começarem a aderir em tons de cobre, a gente precisa de mais ruivas aqui, até porque a gente sempre adere ao loiro, que é mais tradicional no Brasil, mas muitas mulheres ficariam lindíssimas ruivas, é legal abrir a cabeça para novas ideias.Strawberry Blonde é um passo para ficar ruiva, mas sem abandonar o loiro", complementa.

Quando o assunto é carreira na TV, Deborah Albuquerque entende bem. Longe de ser uma unanimidade, ela integrou o elenco da quinta temporada do Power Couple Brasil, da Record TV. Onde participou junto com seu marido Bruno Salomão (47), os dois chegaram até a final e ficaram em segundo lugar.

Além disso, em 2022, ela também participou do reality A Fazenda 14. Sua trajetória foi marcada por diversos episódios conturbados e movimentação no jogo. Em dado momento, ela até chegou a ser a favorita para levar o prêmio.

Diante desse cenário, ao ser questionada se tem algo de novo na carreira ou até mesmo na TV, a influenciadora adianta que virão surpresas ao longo do ano, mas não pode dar muitos detalhes por questões de contratos.

"Muitas novidades, tanto no meio artístico, em relação a alguns reality shows, como também no meio empresarial com a expansão das minhas clínicas. A gente vai colocar projetos inovadores, uma área especializada em mulheres. Muitas novidades. Algumas eu ainda não posso revelar por questões contratuais".