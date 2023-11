Quem era Luana Andrade? Relembre trajetória da ex-Power Couple

Luana Andrade morreu nesta terça-feira, 7, após complicações em um procedimento de lipoaspiração

Luana Andrade, ex-Power Couple Brasil, morreu nesta terça-feira, 7, aos 29 anos. A morte aconteceu após a modelo sofrer quatro paradas cardíacas depois de começar um procedimento de lipoaspiração, de acordo com um dos empresários de Luana Andrade, em entrevista ao site iG Gente. Saiba quem era Luana Andrade e relembre sua trajetória.

Natural de São Paulo, Luana Andrade nasceu em 21 de janeiro de 1994. Formada em publicidade e propaganda, ela começou carreira como modelo em 2018 e também atuou como empresária e influenciadora digital. A artista ganhou fama entre o público brasileiro quando participou do Power Couple Brasil, em 2022. A jovem competiu no reality show ao lado do namorado, João Hadad, com quem vivia romance desde 2021.

Em abril deste ano, Luana Andrade foi anunciada como assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT. “Estou muito feliz e empolgada com a minha estreia no programa. É uma experiência nova para mim e, com certeza, além de aprender, vou me divertir bastante”, anunciou na época. Com mais de 260 mil seguidores no Instagram, a modelo usava as redes sociais para compartilhar momentos ao lado do namorado, além de registros de seu cotidiano e cliques em viagens e treinos.

Gabriel Medina, que vivia amizade com Luana Andrade, falou sobre a morte da colega nas redes sociais: "Hoje, perdi uma amiga por causa de um procedimento estético 'simples'. O mundo está surreal, gente. Principalmente vocês, mulheres. Esse padrão de corpos 'perfeitos', que é impossível de alcançar, exibidos no Instagram e na mídia, precisa acabar urgentemente".

