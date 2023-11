Entenda briga entre Zezé di Camargo e o filho caçula que virou demissão

Zezé di Camargo demitiu seu filho caçula, Igor Camargo, após briga entre nora e Graciele Lacerda

Zezé di Camargo se tornou assunto nesta terça-feira, 7, ao demitir seu filho caçula Igor Camargo, após uma confusão envolvendo Graciele Lacerda e sua nora, Amabylle Eiroa. Entenda a seguir a confusão que se iniciou em outubro e já se estende há semanas.

Tudo começou quando Amabylle, esposa do filho caçula de Zezé di Camargo , usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma carta aberta afirmando que estava recebendo ataques através de uma conta falsa, que teria sido criada por Graciele —o que foi confirmado pelo portal LeoDias.

"A descoberta do perfil fake; tentativa frustrada de resolver internamente; inversão dos fatos; negação da culpa, dando sua palavra", começou ela. "Meu afastamento das redes sociais para buscar a única verdade; manipulações; caos familiar; desgaste e estresse emocional sem precedentes."

Graciele evitou o assunto inicialmente, porém, publicou um desabafo em seus Stories do Instagram. "Para as pessoas que sofrem junto comigo, falando um monte de coisa: uma coisa que aprendi muito na minha vida depois que comecei a me relacionar com o Zezé e lidar com tudo isso, com mídia, com pressão, com julgamentos das pessoas sem conhecer a sua vida, é ter paciência."

Ainda de acordo com o portal LeoDias, Graciele teria usado o perfil para acusar Wanessa Camargo de ter traído seu ex-marido com Dado Dolabella, seu atual namorado. Ela também usaria a conta para deixar elogios e comentários positivos em suas próprias fotos.

O filho caçula do cantor teria procurado o pai e se surpreendido, já que, inicialmente, Zezé di Camargo afirmou que não iria intervir na confusão entre Graciele e sua família. Segundo informações do jornal O Globo, Wanessa teria aberto um processo contra a madrasta com a ajuda de Amabylle.

Graciele, por sua vez, afirmou que irá procurar a delegacia para tirar a limpo a história. "Eu não posso falar nada agora, eu estou indo amanhã na delegacia, vou falar com meus advogados para ver o que posso falar, mas uma coisa que posso te adiantar: não vai ficar assim."

A situação teria piorado após uma entrevista de Igor Camargo ao Portal LeoDias, em que ele reprova duramente as atitudes do pai e critica a madrasta. Segundo a colunista Fabíola Reipert, Zezé di Camargo teria decidido demitir o filho, que trabalhava na equipe financeira do cantor.

