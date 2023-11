Tolerância zero! Zezé di Camargo demite o próprio filho após escândalo

Zezé di Camargo demite o próprio filho após escândalo envolvendo integrantes da família; veja os detalhes

O cantor sertanejo Zezé di Camargo tomou uma atitude drástica e demitiu o filho, Igor Camargo. Após as recentes confusões envolvendo sua família, o sertanejo tomou partido e desligou o herdeiro de suas funções.

As informações foram reveladas pela jornalista Fabíola Reipert. Segundo ela, a relação entre pai e filho ficou estremecida após a confusão que envolveu Graciele Lacerda e sua nora, Amabylle Eiroa.

Até então, Igor Camargo era um dos responsáveis pela parte financeira da vida do sertanejo. O estopim para o desligamento foi a revelação pública de que a noiva do cantor usava um perfil falso para fazer críticas à membros da família.

Recentemente, a nora do sertanejo se pronunciou sobre a confusão e fez acusações contra Graciele Lacerda. “A descoberta do perfil fake; tentativa frustrada de resolver internamente; inversão dos fatos; negação da culpa, dando sua palavra; tentativa de invalidação das provas que eu tinha no momento da descoberta, perante a família; deboches e sarcasmos com constantes indiretas na rede social, inclusive, utilizando a palavra de Deus para se vitimizar e tentar inverter a verdade; meu afastamento das redes sociais para buscar a única verdade; manipulações; caos familiar; desgaste e estresse emocional sem precedentes”, escreveu Amabylle Eiroa, que é casada com Igor Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Godoi Camargo (@igor_ci)

Zilu publica declaração para os filhos

A empresária Zilu Camargo fez uma declaração para os seus três filhos, Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. Em meio a polêmicas envolvendo alguns de seus herdeiros e a noiva de Zezé Di Camargo, a ex-esposa do sertanejo se pronunciou.

Com um clique dos herdeiros, a influenciadora, que mora nos EUA, falou sobre o sentimento que tem por eles, mesmo em meio aos momentos difíceis. Nos últimos dias, a família está enfrentando alguns desentendimentos íntimos.

"Amor de um pai ou mãe é incondicional e vai além de qualquer outra relação. É um amor que está presente em todos os momentos,nos bons e nos ruins, e que se mantém ao longo da vida. É um amor que transcende qualquer obstáculo ou dificuldade, e que está sempre lá para apoiar, orientar e amar", escreveu Zilu.