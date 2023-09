O que aconteceu com Zezé Di Camargo? Entenda falhas na voz do cantor sertanejo

Zezé Di Camargo já tinha passado por cirurgia nas cordas vocais antes de chamar a atenção dos fãs com falhas na voz

Zezé Di Camargo (61) chamou a atenção dos fãs ao ter falhas na voz durante seus shows neste ano. O artista, que já tinha passado por uma cirurgia nas cordas vocais, viveu momento emocionante nos palcos ainda neste mês após contar com a ajuda do público para terminar de cantar uma canção. Entenda o que aconteceu com Zezé Di Camargo.

Com mais de 30 anos de carreira na música, o cantor sertanejo embarcou em uma turnê e surpreendeu os fãs após ter falhas na voz durante as performances. Em 2007, Zezé Di Camargo já tinha passado por uma cirurgia após o rompimento de um cisto congênito nas cordas vocais. Posteriormente, ele começou a ser acompanhado por profissionais.

“Eu bebo muita água. De um certo tempo para cá, por volta de mais ou menos dois anos, tenho mantido essa média de tomar uns dois litros de água por dia. Parte disso é devido a um tratamento que venho fazendo constantemente na voz, tudo sob acompanhamento de diversos profissionais", contou Zezé Di Camargo no ano passado, durante o programa Encontro.

"Além do tratamento, essa obrigatoriedade de tomar mais de dois litros de água por dia faz muito bem à saúde de maneira geral, seja para malhar ou para você cuidar do físico. Eu mesmo faço muitos exercícios aeróbicos e a água é algo fundamental para isso", declarou sobre o tratamento da voz .

