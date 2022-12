Zezé Di Camargo revela que está fazendo tratamento para a voz

Zezé Di Camargo conta sobre a sua rotina de cuidados com a voz: 'Faço muitos exercícios aeróbios e a água é algo fundamental'

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) participou do programa Encontro com Patricia Poeta, da Globo, e revelou que faz tratamento frequente para cuidar de sua voz. Ele comentou sobre a importância de beber água para se manter saudável.

Na atração, ele contou que a água é uma das indicações do seu tratamento. “Eu bebo muita água. De um certo tempo pra cá, por volta de uns dois anos mais ou menos, eu tenho mantido essa média de tomar uns dois litros de água por dia. Parte disso é devido a um tratamento que venho fazendo constantemente na voz, tudo sob acompanhamento de diversos profissionais", disse ele.

Então, ele comentou sobre a sua rotina de cuidados. "Além do tratamento, essa obrigatoriedade de tomar mais de dois litros de água por dia, faz muito bem à saúde de maneira geral, seja para malhar, ou seja, para você cuidar do físico. Eu mesmo faço muitos exercícios aeróbicos e a água é algo fundamental para isso", declarou.

Zezé Di Camargo não queria Graciele Lacerda trabalhasse no início do namoro

Há poucos dias, a musa fitness Graciele Lacerda contou que o noivo, Zezé Di Camargo, não queria que ela trabalhasse quando eles começaram a se relacionar. Ela contou que o amado tinha o receio que ela não conseguisse acompanhá-lo em seus compromissos caso tivesse um trabalho.

“Ele achava que se eu começasse a trabalhar, ele ia perder isso. Foi no início que ele não queria que eu trabalhasse, ele falava: ‘A gente não vai se ver, vai ficar difícil''. Foi um período que eu passei sem fazer nada, me agoniava, uma menina que começou a trabalhar com 14 anos e comecei a depender dele, isso me matava", afirmou.

Então, ela começou a trabalhar com a internet e deu certo. “Ele começou a pirar, ele teve que aprender a lidar. Foi um perrengue pra eu querer fazer minhas coisas, ai ele foi vendo meu esforço e meu crescimento”, contou.