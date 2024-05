Deborah Albuquerque se defende após polêmica com Juliette: 'Não foi em tom pessoal'

Em entrevista à CARAS Brasil, Deborah Albuquerque esclarece declaração que fez sobre Juliette e nega comentários elitistas

Na noite da última quinta-feira, 23, a apresentadora Deborah Albuquerque (39) surpreendeu os internautas ao dar sua opinião sobre a cantoraJuliette Freire (34). Ela afirmou que a campeã do BBB 21, não possui patrimônio para ser vizinha da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel (61). Em entrevista à CARAS Brasil, Deborah esclarece sua declaração e se defende após toda essa polêmica: "Não foi em tom pessoal".

Recentemente, Juliette alugou uma residência luxuosa no mesmo condomínio onde a apresentadora Xuxa Meneghel mora, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Juliette, inclusive, já realizou um tour pela casa e mostrou alguns detalhes do local antes de iniciar a reforma já planejada. Deborah nega que seu comentário foi elitista.

"Minha declaração não tem nada de elitista, é uma coisa muito menos dramática do que as pessoas pensam. A gente tem que parar de colocar drama onde não tem. A minha declaração foi uma matéria de um programa de fofocas, apenas isso", comenta.

O comentário da apresentadora foi feito durante seu programa Link Podcast. Em entrevista à CARAS Brasil, Deborah reforça que não tem nada contra Juliette, ela apenas estava abordando sobre as temáticas do mundo dos famosos.

"No momento, estava em evidência uma notícia sobre a Juliette, e a gente abordou no programa. Eu gosto dela. Apesar de não gostar da veia musical, porque não é o tipo de música que eu Débora acompanho. Sobre eu ter falado da Juliete, eu não falei em um tom pessoal, até porque eu não a conheço pessoalmente. E o que eu conheço dela me agrada", declara.

"Nunca atacaria o pessoal de uma pessoa que eu não conheço, e que nunca deu motivos para esse tipo de ataque. Eu gosto da Juliette e isso é um fato. Tudo que foi pontuado sobre a artista, foi pontuado no programa e não foi sobre a parte artística dela, foi sobre essa exposição da nova mansão que ela teria alugado", complementa.

NÃO FOI O MOMENTO

Durante a conversa, Deborah comenta que não concordou com as publicações de Juliette em relação à mansão, tendo em vista o momento que o Rio Grande do Sul está enfrentando. A apresentadora é gaúcha e afirmou que sua crítica para a cantora é por conta disso, mas nada pessoal.

"O que eu falei foi da atitude e dos vídeos no momento como esse que a gente está vivendo uma tragédia no sul. Inclusive, eu sou gaúcha e estamos fazendo o possível para ajudar. Tem uma parte da minha família [que está] lá distribuindo cobertores. Estamos fazendo tudo que podemos, então, essa matéria veio naquele momento super delicado do Sul", finaliza.

