Deborah Albuquerque fica chocada com notícia de demissão da Record: ‘Não existe’

Após descobrir suposta demissão pela redes sociais, Deborah Albuquerque esclarece a polêmica sobre o fim de seu contrato com a Record

Na última terça-feira, 4, Deborah Albuquerque foi pega de surpresa ao descobrir através das redes sociais sua suposta demissão da Record. Após ver os rumores circulando e até um pronunciamento da própria emissora confirmando o fim de seu contrato, a apresentadora usou suas redes sociais para esclarecer a polêmica.

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, Deborah contou que ficou chocada com a repercussão de sua suposta demissão: “Me deparei com esse monte de matérias e especulações ao meu respeito”, disse a influenciadora digital, que foi contratada para comandar o ‘Link Podcast’ em abril deste ano depois de se destacar em ‘A Fazenda’.

Inicialmente, Deborah fez questão de negar os rumores de que teria sido demitida por tentar puxar o tapete de uma veterana da emissora, Ju Nogueira. Na sequência, a ex-peoa esclareceu que seu contrato para fazer o podcast chegou ao fim de comum acordo, mas que ainda mantém outro vínculo e segue contratada pela emissora para outros projetos.

“Eu não fui demitida, a gente entrou em comum acordo para eu me afastar do programa nesse momento por dois motivos. Eu e o produtor, Avestruz, a gente tinha leituras diferentes, de entrevistas, de posicionamento, com o público, com a televisão, com os entrevistados. Ele queria que eu fizesse uma abordagem que eu não concordava”, disse.

Deborah explicou que não estava mais se entendendo com o produtor do programa, Marcelo Avestruz. Segundo a apresentadora, por ele ter sido o produtor do antigo programa ‘Pânico’, ele queria trazer o mesmo estilo para o podcast, algo com o qual ela não concordava: “A gente não estava mais se batendo no trabalho”, contou.

Por fim, a apresentadora afirmou que fez seu trabalho com excelência, mas que decidiu deixar o programa por conta do conflito de interesses: “Trouxe grandes convidados, eu que liguei, eu que trouxe, sempre com a postura educada e gentil, um modo de abordagem muito diferente do que o atual produtor gostaria que eu fizesse”, afirmou.

“Não conseguimos nos adaptar um ao outro, o produtor permaneceu e eu me afastei do Link Podcast. Eu tinha dois contratos com a Record, um com um link podcast e é o contrato atual com a Record. Ainda sou contratada, um contrato não tem nada a ver com outro, permaneço sim, na Record. Então, essa história de ser demitida, não existe isso”, ela negou os rumores.

Record fala sobre demissão de Deborah Albuquerque:

Em meio aos boators de que Deborah Albuquerque teria sido demitida, a emissora confirmou a saída da apresentadora ao Portal Leo Dias: “A Record Entretenimento confirma a saída de Deborah Albuquerque em comum acordo entre as partes. O Link Podcast agradece a Deborah pela parceria e está aberto para projetos futuros”, disse em nota.