Cléber Machado expõe detalhes sobre sua demissão da Globo: ‘Jamais imaginava’

Narrador esportivo Cléber Machado estava na emissora carioca há 35 anos, desde 1988

Nesta terça-feira, 25, o narrador esportivoCléber Machado (61) decidiu usar sua participação no podcast PodPah para abrir o jogo e contar mais detalhes de sua demissão da emissora carioca de televisão, TV Globo, depois de 35 anos de casa. O jornalista expôs como descobriu a notícia de que seria mandado embora da vênus prateada e brincou sobre o real motivo que fez a empresa solicitar que ele deixasse o cargo.

“Eu achei que saí porque os caras precisavam economizar dinheiro… e sobrou do meu dinheiro! Eu acho que foi isso. Foi mais ou menos o que me disseram. Pode ser que eles tenham se cansado de mim e não me queriam mais. Saiu [muita gente]: eu, [Maurício] Noriega, Régis [Rosing]...”, começou o narrador.

Durante o bate papo com os apresentadores Igão e Mítico, o narrador revelou como a situação no ambiente de trabalho começou a ficar estranha apenas dez dias antes dele ser avisado da demissão, que não esperava que isso iria acontecer. “Com o tempo, você acaba adquirindo uma posição que você fala assim: ‘pô, acho que a gente está na boa’”, comentou.

“Eu, por exemplo, jamais imaginava que ia acontecer isso por causa desse motivo. Eu podia chegar lá e fazer uma bobagem, o cara podia me chamar e falar assim: ‘você está narrando mal, não é mais o estilo que a gente quer…’. Isso tudo é normal, mas chega uma hora que você imagina assim: ‘pô, agora já tem lá o meu lugar e tal…’”, explicou.

“Eu conversei com uma pessoa lá e vi que era um clima de ordem de cima para baixo - e que podia sobrar para qualquer um, inclusive para mim! Aí, quando foram chamar para conversar, eu já entrei e falei: ‘vocês não querem mais? Querem negociar? ‘Ah, não sei…’. Acho que não foi pelo meu trampo que os caras não quiseram mais, mas não sei”, relembrou Cléber.

O jornalista ainda comentou como foi seguir a carreira depois do acontecimento. “Foi muito rápido o processo pós. Juro, não fiquei abatido, sabe aquela história de você cobrir a cabeça, não querer levantar… não aconteceu nada disso, juro mesmo. Não chorei uma lágrima. E as coisas depois começaram a acontecer tão rápidas que eu não imaginava”, finalizou.