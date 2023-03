Demitido pela Globo, Cléber Machado assina contrato com a principal concorrente

Cléber Machado assina contrato com a Record TV apenas uma semana após ser demitido

O narrador Cléber Machado acaba de assinar o contrato com a Record TV. Menos de uma semana após ser dispensado pela Globo após 35 anos de casa, ele agora vai comandar a transmissão das finais do Campeonato Paulista.

A notícia foi anunciada em uma nota enviada à imprensa nesta quinta-feira (30). Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo do Grupo Record, comemorou a novidade.

“A chegada do Cleber para narrar as finais do Paulistão 2023 reforça ainda mais a transmissão de um campeonato que teve resultados superlativos em audiência e repercussão para os amantes do futebol. Com seu talento e originalidade, o espectador/torcedor pode ter certeza de um grande show no melhor estilo que o campeonato merece”, explica.

SAÍDA TURBULENTA

O narrador esportivo Cléber Machado (60) foi demitido da Globo depois de 35 anos de emissora na última semana. E nesta terça-feira, 28, o jornalista revelou durante uma entrevista para o UOL o verdadeiro motivo por trás de sua saída da gigante carioca. O narrador revelou que a conversa entre ele e a emissora durou mais de uma hora, sendo que a mesma coisa aconteceu novamente uma semana depois de ouvir os rumores pelos corredores de que a emissora estaria passando por mudanças.

“Perguntei: ‘Vocês não me querem mais ou é questão de orçamento? ‘Não tem nada a ver com você, é orçamento.’ Podemos negociar? ‘Não sei’… Enfim. A surpresa é que, quando se desenhou isso, era uma coisa recente, não foi programado. O burburinho de que alguma coisa iria acontecer, de movimento na empresa que o pessoal fica ressabiado, começou uma semana antes. Aí quando fui conversar me responderam que foi orçamento, que para o profissional é menos pior”, revelou.