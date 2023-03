Cléber Machado revela motivo verdadeiro por trás de saída da Globo

Narrador esportivo Cléber Machado foi demitido após 35 anos narrando jogos na Globo

O narrador esportivo Cléber Machado (60) foi demitido da Globo depois de 35 anos de emissora na última semana. E nesta terça-feira, 28, o jornalista revelou durante uma entrevista para o UOL o verdadeiro motivo por trás de sua saída da gigante carioca.

Cléber revelou que a conversa entre ele e a vênus prateada durou mais de uma hora, sendo que a mesma coisa aconteceu novamente uma semana depois de ouvir os rumores pelos corredores de que a emissora estaria passando por mudanças.

“Perguntei: ‘Vocês não me querem mais ou é questão de orçamento? ‘Não tem nada a ver com você, é orçamento.’ Podemos negociar? ‘Não sei’… Enfim. A surpresa é que, quando se desenhou isso, era uma coisa recente, não foi programado. O burburinho de que alguma coisa iria acontecer, de movimento na empresa que o pessoal fica ressabiado, começou uma semana antes. Aí quando fui conversar me responderam que foi orçamento, que para o profissional é menos pior”, revelou.

Mesmo magoado, o jornalista contou estar “de boa” sobre a demissão. “Optaram por terminar o vínculo de funcionário e empregador. Conversa normal, de mais de hora. Eu estou emocionalmente bem, fiquei na boa. Queria sair? Não, queria me aposentar lá, mas estou na boa, tocando a vida, sem crise, sem choro. A vida continua e vamos ver o que se apresenta”, explicou Cléber.

“Acho que é uma questão interna lá. De uma reestruturação decidida por quem comanda a empresa, passa pelos executivos e vai respingando em quem trabalha”, completou o narrador, que ainda não pensa em aposentadoria, por enquanto. “Nunca pensei nisso, mas se tivesse que decidir: depois da final de 2026. Faço a Copa do Mundo e vou para casa, passear, viver mais 30 anos sem trabalhar”, disse.

“Não posso crer que minha carreira seja um lixo, um fracasso. É de razoável resultado. Não se fica tanto tempo em uma empresa desse tamanho só porque tem olho verde. Meu olho não é verde, acho que trabalhei direito. Não tenho arrependimentos”, finalizou.