Claudia Di Moura celebra parceria com Othon Bastos em 'Cara e Coragem': "Uma lenda"

A atriz Claudia Di Moura não poupou elogios ao ator Othon Bastos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 15h04

Claudia Di Moura usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para celebrar a parceria com Othon Bastos (89).

Os dois atores atuam juntos na novela Cara e Coragem, nova novela das 19h da TV Globo, e não poupou elogios ao colega de trabalho

"Uma reza. Uma lenda. Um artista. Um ator! Eu, igualmente baiana, me sinto privilegiada com esse abraço, essa proximidade, esse tempo... Othon Bastos, conseguiu entrar na cabeça e entender com maestria a loucura Dionisíaca de outro gênio baiano, o Mago Glauber Rocha! Obrigada, @othonbastosoficial", escreveu Claudia no começo da legenda.

A atriz ainda agradeceu a escalação de Othon para a novela. "@nati.grimberg acertou em trazer esse Titã pra nossa Cara e Coragem! @tvglobo #caraecoragem", completou ela.

Na novela, Claudia interpreta Martha Gusmão, mãe de Clarice (Taís Araújo) e Leonardo (Ícaro Silva). Já Othon é o delegado responsá bel pelo caso de Clarisse, assassinada nos primeiros capítulos da trama. Ele se aposenta da função com a chegada da delegada Marcela (Julia Lund).

