Claudia Di Moura sobre personagem em 'Cara e Coragem': "Mulher negra e dona de um império"

A atriz Claudia Di Moura exaltou sua personagem, Martha Gusmão, na novela 'Cara e Coragem'

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 15h36

Claudia Di Moura usou as redes sociais para falar sobre sua personagem na novela Cara e Coragem, que estreou na última segunda-feira, 30.

No folhetim da TV Globo, a atriz interpreta a matriarca da família Gusmão, Martha Gusmão, e é mãe de Clarice (Taís Araújo) e Leonardo (Ícaro Silva).

Ao compartilhar fotos da primeira aparição de sua personagem na trama das 19h, Claudia aproveitou para falar sobre a representatividade que a história mostrará para o público, já que família com bastante destaque é rica e poderosa.

"Esta é Martha Gusmão, mulher negra e bilionária, dona de um império que não foi construído à custa da escravidão da nossa gente, descendo de seu jatinho particular em luto pela morte da filha", começou ela, citando que a personagem de Taís morreu após um acidente misterioso.

"Não, eu não quero celebrar a fortuna desta mulher ignorando todas as injustiças sociais que só vêm-se agravando em nosso país. Mas celebro sim mais um passo para que o nosso povo seja visto para além de nossas perdas e dores, que sofridamente tentamos superar todos os dias. Que também sejam vistas nossas potências, nossas ambições, nossa elegância", acrescentou.

Claudia seguiu falando sobre a importância do protagonismo negro. "E que nossa capacidade de produzir capital também reverbere em nós, no pleno gozo de uma vida de prazeres e confortos que historicamente nos são negados. Que parem de cortar as nossas asas e que nos seja permitido, mesmo na dor, VOAR! Cena de hoje da novela CARA E CORAGEM, da TV Globo, escrita pela talentosíssima @csoutoh com direção artística da genial @nati.grimberg. Golaço @tvglobo", completou.

