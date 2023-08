Clara Moneke foi descoberta por cantor famoso: ''Sou fã antes de todo mundo''

Atriz de 'Vai na Fé', Clara Moneke ganha declaração do cantor carioca Marcelo D2, que a descobriu e indicou para papel em série

A atriz Clara Moneke, que vive a personagem Kate na novela das sete da Globo, Vai na Fé, participou do Conversa com Bial, exibido na noite de segunda-feira, 31, e foi surpreendida com o depoimento de um cantor famoso, que a conheceu antes de sua estreia nas telinhas.

Durante a entrevista com Pedro Bial, a artista de 24 anos recebeu uma declaração do rapper Marcelo D2, que recentemente lançou o álbum IBORU - Que sejam ouvidas nossas súplicas.

"Primeiro quero falar que eu sou fã da Clara antes de todo mundo, hein. Conheci a Clara num teste para uma série e ela mandou o seguinte recado: 'obrigada pelo carinho, mas eu não tenho tempo para ser artista, preciso trabalhar'. Aquilo me tocou demais, porque a Clara, além de todo carisma, beleza, talento, ainda tinha essa causa. Sou muito teu fã, Clara. Que bom que você teve tempo pra ser artista. Espero que todo mundo tenha tempo pra ser o que quiser", declarou D2, que a indicou para teste.

"Cara, que lindo. Que recado lindo! Obrigada, Marcelo", agradeceu Moneke. Durante o papo, ela contou como foi chamada para participar da novela das sete por meio de uma mensagem em uma rede social.

"Eu estava indo para a academia, e recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que eu não seguia, me convidando para fazer um teste para uma novela da Globo. Obviamente eu não acreditei né, gente. Imagina, uma pessoa desconhecida, com o Instagram fechado, me chamando para fazer um teste, e eu que nunca procurei, nunca fiz nenhuma aproximação. Tanto tempo longe do teatro também. Só que ela conseguiu me convencer que era verdade. Nunca tinha feito nada para a TV, e nunca tinha pensado nisso. Sempre gostei mais do ao vivo, do palco, do circo e do teatro".

Clara Moneke faz rara aparição ao lado do namorado

A atriz Clara Moneke curtiu uma viagem com seu namorado, Tácio Fidelis, recentemente e foi flagrada ao desembarcar no Rio de Janeiro. A beldade é discreta em sua vida pessoal e quase não aparece em público com o amado.

Desta vez, eles foram flagrados juntinhos enquanto mexiam no celular no saguão do aeroporto. Na ocasião, a artista surgiu com um conjunto todo branco e bolsa preta. Por sua vez, o namorado dela usava um look laranja e preto, com direito a chapéu.

Recentemente, ela contou que sua personagem foi uma das últimas a ser escalada para a novela Vai na Fé. "A novela já tinha todo o elenco, mas não tinha a Kate. Não tinha atriz para fazer a personagem. Então os diretores já estavam, assim, querendo se contentar com alguém ok. Quando eles viram o meu teste falaram: 'cara, ainda bem que a gente esperou, finalmente chegou'", afirmou ao Gshow.