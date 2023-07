Clara Moneke faz rara aparição ao lado do namorado

Discreta com a vida pessoal, Clara Moneke surge com o namorado ao desembarcar em aeroporto no Rio de Janeiro

A atriz Clara Moneke curtiu uma viagem com seu namorado, Tácio Fidelis, no último final de semana e foi flagrada ao desembarcar no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 3. A beldade é discreta em sua vida pessoal e quase não aparece em público com o amado.

Desta vez, eles foram flagrados juntinhos enquanto mexiam no celular no saguão do aeroporto. Na ocasião, a artista surgiu com um conjunto todo branco e bolsa preta. Por sua vez, o namorado dela usava um look laranja e preto, com direito a chapéu.

Atualmente, a atriz interpreta a personagem Kate na novela Vai na Fé, da Globo. Recentemente, ela contou que sua personagem foi uma das últimas a ser escalada para a novela Vai na Fé. "A novela já tinha todo o elenco, mas não tinha a Kate. Não tinha atriz para fazer a personagem. Então os diretores já estavam, assim, querendo se contentar com alguém ok. Quando eles viram o meu teste falaram: 'cara, ainda bem que a gente esperou, finalmente chegou.'", afirmou ao Gshow.

Ela ainda contou sobre a alegria de fazer a Kate. "A Kate me ensina também a quebrar muitos tabus em relação ao meu corpo e a como eu me vejo como mulher. É uma troca muito boa, entre personagem e atriz", declarou.

Clara Moneke surge com o namorado em novo flagra - Foto: Adão / AgNews

Clara Moneke aparece só de biquíni

A atriz Clara Moneke (24), que interpreta a Kate na novela Vai na Fé, da Globo, exibiu a sua boa forma em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a estrela ostentou suas curvas impecáveis e a beleza deslumbrante ao posar apenas de biquíni vermelho.

Ela caprichou nas poses ao lado de uma piscina no Rio de Janeiro e deixou à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas. Tanto que ela foi elogiada pelos seus fãs nos comentários das fotos. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “É a musa de 2023 de Wakanda”, escreveu outro. “Olhei e gritei: Sereia”, declarou mais um. “Você é perfeita”, escreveu outro.