Quem é Clara Moneke? Atriz de Vai na Fé tem origem nigeriana; conheça

Atriz Clara Moneke, de Vai na Fé, tem viralizado com a personagem Kate e recebido altos elogios do público da TV Globo

Clara Moneke (24), que está no ar com a novela Vai na Fé, da TV Globo, tem deixado muitos fãs encantados com seu desempenho na trama das 19h. Cheia de simpatia, ela trabalha como atriz desde criança e tem origem nigeriana.

Nascida em São Paulo, a artista, que é filha de mãe brasileira e pai nigeriano, faz questão de exaltar suas raízes por onde passa. " A cultura africana tem toda influência, desde o meu jeito de ser, de pensar, até meu vestuário, meu estilo ", revelou ela ao Gshow.

Ela tinha uma viagem agendada para conhecer o país de seu pai, mas acabou tendo que adiar por conta da pandemia de Covid-19. Nas redes sociais, por exemplo, ela volta e meia compartilha registros que empoderam outros jovens pretos.

Outra curiosidade sobre a Clara Moneke, é que ela foi descoberta por Marcelo D2. O rapper apostou na atriz durante um momento em que ela estava desacreditada da indústria artística. Na época, ela havia começado um curso de hotelaria, área que estava fazendo alguns trabalhos até conhecer o cantor, que a indicou para sua série.

"Eu larguei meu emprego depois que passei para a série e falei: 'cara, agora ou vai ou racha, né?' Vamos ver no que isso vai dar. E eu mergulhei de cabeça nas coisas e Deus abençoou, né? E? Tudo foi dando certo, estrela tinha que brilhar mesmo", afirmou.

Responsável por dar vida a uma das personagens mais populares de Vai na Fé, Clara foi uma das últimas atrizes a ser escalada para a trama. Ela revelou que seu teste foi muito elogiado pelos diretores da produção global.

"A novela já tinha todo o elenco, mas não tinha a Kate. Não tinha atriz para fazer a personagem. Então os diretores já estavam, assim, querendo se contentar com alguém ok. Quando eles viram o meu teste falaram: 'cara, ainda bem que a gente esperou, finalmente chegou'", disse.