Chris Flores detona Diego Alemão após surto na porta da cadeia: "Diz muito"

Durante o 'Fofocalizando', Chris Flores detona Diego Alemão e enfrenta o ex-BBB

A apresentadora Chris Flores fez duras críticas contra o comportamento do ex-BBB Diego Alemão. Ele foi detido nesta manhã, pagou fiança e deixou a delegacia atacando a imprensa que o esperava no local.

Uma repórter do SBT no Rio foi cruelmente atacada pelo ex-BBB. "Minha querida, vamos fazer o seguinte: vamos ver se o seu marido é fiel, se seu filho está usando maconha, igual você está me expondo", disparou ele.

Durante o Fofocalizando, a apresentadora questionou porque ele foi agressivo apenas com mulheres. "A gente observado agora as imagens, perceba: tem vário colegas da imprensa, mas o tom mais ameaçador e violento é dirigido a quem? À mulher, claro, óbvio. Olha como ele fala com a Renata", disse ele.

Chris Flores ainda ironizou a vida do ex-participante do reality. "A atuação nele no BBB diz muito sobre ele, se achavam legal o que ele fazia, não é minha opinião. Eu não sei o que ele faz até hoje, se faz alguma coisa da vida", disparou ela.

Segundo o site G1, a polícia militar informou que foi chamada durante a madrugada para controlar um homem que estaria alterado. Quando chegaram ao local, ele já tinha entrado em um táxi e os policiais foram atrás do carro. Ao pararem o veículo, os policiais fizeram a revista e encontraram uma arma de fogo. Assim, ele foi detido.

Bastidores da ida de Diego Alemão para o BBB

Ao programa 'Lady Night', apresentado por Tatá Werneck, Boninho confessou que Diego Gasques, mais conhecido como Alemão e um dos campeões mais icônicos do BBB, foi encontrado nas noites de São Paulo.

“O Alemão foi malandro. Ele começou completamente errado. Você sabe que foi muito engraçado. A gente tinha acabado de fazer a seleção com todo mundo, eu peguei minha galera e disse: ‘Gente, preciso de alguém mais louco no programa…Acha alguém", contou ele sobre o BBB 7.