Ex-BBB Diego Alemão é flagrado ao sair da delegacia após ser preso

Vida fora do reality

Ex-BBB Diego Alemão foi preso na madrugada desta terça-feira, 26, e pagou fiança para ser solto. Saiba o que aconteceu

O ex-BBB Diego Alemão foi flagrado pelos paparazzi enquanto estava saindo de uma delegacia no Rio de Janeiro após passar algumas horas detido. Ele foi preso durante a madrugada desta terça-feira, 26, sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo no bairro do Leblon.

No flagra, ele foi visto levantando as mãos para comemorar a sua liberdade e entrou rapidamente em um carro acompanhado de seus representantes legais. De acordo com o site Gshow, Diego pagou fiança de R$ 4 mil para sair da delegacia.

Segundo o site G1, a polícia militar informou que foi chamada durante a madrugada para controlar um homem que estaria alterado. Quando chegaram ao local, ele já tinha entrado em um táxi e os policiais foram atrás do carro. Ao pararem o veículo, os policiais fizeram a revista e encontraram uma arma de fogo. Assim, ele foi detido.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Bastidores da ida de Diego Alemão para o BBB

Ao programa 'Lady Night', apresentado por Tatá Werneck, Boninho confessou que Diego Gasques, mais conhecido como Alemão e um dos campeões mais icônicos do BBB, foi encontrado nas noites de São Paulo.

“O Alemão foi malandro. Ele começou completamente errado. Você sabe que foi muito engraçado. A gente tinha acabado de fazer a seleção com todo mundo, eu peguei minha galera e disse: ‘Gente, preciso de alguém mais louco no programa…Acha alguém", contou ele sobre o BBB 7.

“Mandei uma galera para São Paulo, eles acharam o Alemão num bar, bêbado, às 4h da manhã. Ele chegou no dia seguinte pra gente entrevistar ‘trêbado’. Eu falei: ‘É esse cara. Vou levar pra lá”, disse ele.

A ideia de Boninho deu certo, porque Alemão deu muita visibilidade e tornou-se favorito do público, protagonizando até um triângulo amoroso com Íris Stefanelli e Fani Pacheco.