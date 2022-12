Boninho mostra reforma da casa do BBB e empolga fãs com spoiler: "Espiadinha"

Boninho postou vídeo mostrando as obras na casa do BBB 23 em suas redes sociais

O BBB 23 estreia em janeiro, e, neste sábado, 10, Boninho (61) postou um vídeo em que mostra as obras na casa mais vigiada do Brasil.

"A obra já está acabando, mas dá para dar um spoiler, vamos dar uma olhada?!", convida ele no vídeo publicado nas redes sociais.

Na legenda, ele ainda escreveu: "Bateu vontade de dar uma espiadinha? Então vamos começar os spoilers? Só ficar de olho. Tá ficando pronto!".

Não dá para ver muita coisa. Claro que o suspense será mantido, mas já dá para matar a curiosidade, com um pouco da piscina e das cores que vão dar o tom da nova temporada.

Boninho choca com comentário sobre a ex-mulher, Narcisa Tamborindeguy

Boninho surpreendeu ao comentar sobre o antigo casamento com a socialite Narcisa Tamborindeguy (56). Em participação no programa Lady Night, da Globo, ele foi questionado se topava falar sobre a relação deles e impressionou com a resposta.

Boninho e Narcisa foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, de 37 anos. Na entrevista, Tata Werneck (39) perguntou: “Eu posso falar da Narcisa?”. Então, ele respondeu: “Eu acho que todomundo comete algum erro na vida”. Assim, Tata completou: “Você tem uma filha com ela né?”.

E ele concordou: “Tenho uma filha com ela...”. Logo depois, a apresentadora quis saber como era vida sexual deles, mas ele contou que não lembra disso. Também no programa Lady Night, Boninho comentou sobre a saída de Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22. Ele deixou a atração ao apertar o botão da desistência.

"Tiago Abravanel. [Antes de o escalar para o 'BBB'], eu falei: 'Imagina o Tiago no Big Brother'. Aí ele vai lá e aperta o botão[para desistir do programa]. Tudo bem que ele já era meio famoso. Silvio Santos não faria isso", começou ele, que demonstrou descontentamento com as atitudes do ex-BBB.