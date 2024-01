Chimarrão é desmascarado no The Masked Singer Brasil; saiba quem é

O Chimarrão foi o segundo personagem a ser desmascarado no programa 'The Masked Singer Brasil', da Globo, e surpreendeu o público

Neste domingo, 28, mais um personagem da quarta temporada do The Masked Singer Brasil foi desmascarado, e para a surpresa de todos, o pugilista Acelino Freitas, o Popó, estava por baixo da fantasia.

"A experiência foi ótima, foi perfeita. Foi o melhor presente que eu recebi esse ano. Foi um presente de ano novo muito top", disse Popó, o brasileiro que mais conquistou títulos mundiais na história do boxe.

O Chimarrão enfrentou a Preguiça no duelo e se apresentou ao som de Alma Gêmea, conhecida na voz do cantor Fábio Jr., mas não conseguiu se salvar.

No palco da atração, o ex-lutador contou que cantar é uma atividade que faz parte da sua vida. "Eu pensei: 'um dia eu quero fazer esse programa, queria estar lá, cantar e me divertir, é algo que eu gosto, que eu curto'", confessou o boxeador. "Realmente sempre foi o programa que eu quis estar. Agora só falta o Big Brother Brasil", brincou.

Popó também falou sobre os desafios de participar do programa e ressaltou que se apresentar debaixo da fantasia foi o maior perrengue. "O que foi mais difícil, além de cantar e dançar, foi a vestimenta. E nem é sobre ser pesada, não, mas é abafante", explicou. "Ser atleta me ajudou muito, muito mesmo. Porque era muito quente a fantasia e eu gosto de treinar muito agasalhado", completou.

ETzinho é desmascarado no palco

No último domingo, 21, a estreia da nova temporada do The Masked Singer Brasil, na Globo, desmascarou o primeiro personagem: o ETzinho! No final da atração, o público descobriu que o personagem por trás do ET é o Louro Mané, que trabalha com Ana Maria Braga no Mais Você.

Ele estava por trás da fantasia de ET que rodava pelo palco, mas foi o menos votado para seguir no jogo e foi eliminado. "Primeiro eu queria agradecer você, Veveta, a produção, foi uma experiência inigualável!", disse ele. Ao ser questionado se a patroa sabia da ida ao programa, ele confirmou: "Entre eu e a Ana Maria não tem segredos!".