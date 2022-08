Chay Suede rasga elogios para Jade Picon após gravação da primeira cena de 'Travessia'

Chay Suede e Jade Picon contracenaram pela primeira vez juntos, e o ator falou sobre como é gravar com a influenciadora

A expectativa para a estreia de Jade Picon (20) nas telinhas está a todo vapor! A ex-BBB vai viver Chiara, na novela 'Travessia' de Gloria Perez (73).

E a estreia de Jade Picon nas telinhas será ao lado de Chay Suede (30), que aproveitou seu perfil no Instagram para rasgar elogios para sua companheira de cenas. Através de uma caixinha de perguntas, o ator respondeu a questão de um fã, que perguntou se Chay está gostando de trabalhar com Jade.

"Tô gostando muito, minha parcerinha. Hoje foi nossa primeira cena juntos, primeira cena dela da vida. Foi muito legal e muito especial e desde a preparação a gente se deu bem. Beijo, Jadoca!", disse Chay Suede.

Na quarta-feira, 17, Jade Picon gravou sua primeira cena da novela. Contracenando com Chay Suede, e o diretor da trama, Mauro Mendonça Filho postou um vídeo em seu perfil no Instagram, em que aparece dirigindo a influenciadora, que fará sua estreia como atriz no folhetim das 21h.

Confira as primeiras imagens dos protagonistas nas gravações de 'Travessia'

Foram divulgadas as primeiras imagens dos protagonistas da trama de Gloria Perez, Travessia. Após cenas gravadas em Portugal, a equipe da produção está no Maranhão para dar continuidade às filmagens da produção que substituirá o remake de Pantanal e tem estreia prevista para outubro deste ano. Nas imagens, os protagonistas da trama, os atores Chay Suede, Lucy Alves (36) e Romulo Estrela (38), aparecem caracterizados como seus personagens, Ari, Brisa e Oto, respectivamente.

