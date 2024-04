Cezar Black se recusa a falar de irmã em A Grande Conquista após treta familiar

Procurado pela CARAS Brasil, Cezar Black preferiu ficar em silêncio sobre participação de irmã no reality A Grande Conquista 2

Parece que a enfermeira Aline Bina, irmã de Cezar Black (36), vai entrar no reality A Grande Conquista 2 com uma desavença familiar. Procurado pela CARAS Brasil para comentar a participação da irmã na temporada, ele preferiu não dar declarações sobre o assunto.

No final do ano passado, pouco antes da eliminação de Black de A Fazenda 15, Aline virou destaque nas redes sociais após vazar comentários negativos dela ao irmão. Na ocasião, a responsável por iniciar a confusão foi uma ex-affair do enfermeiro, Maizy Magalhães - que também estará em A Grande Conquista 2.

"Sinceramente, do Black eu não espero nada. Ele não faz nada pela família, então faz parte. Meus pais ficam super tristes com isso", diz ela na conversa. Aline também teria acrescentado: "O Black é ridículo, amiga. É um coitado".

Logo após a repercussão dos prints e comentários de Aline, as duas acabaram trocando farpas e se desentendendo publicamente. Segundo a baiana, ela não se importava com as críticas, já que sua briga com Black se tratava de um assunto comum em muitas famílias. "Qual o irmão que não briga? Então, na verdade, ela quer hype [aparecer] nas costas dele! Se fez de boazinha e eu caí na conversa dela! Porque não esperava isso dela", desabafou ela em entrevista ao portal IG.

"O caráter dela está sendo mostrado aí para todos verem, porque mulher que se respeita não anda postando conversas particulares, né verdade? Mas como quer biscoito... tá tudo bem!", completou Aline, que agora terá que bater de frente com a ex-cunhada em rede nacional.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Cezar comentou sobre não indicar a participação em realities da Record. Depois de sua experiência na emissora, ele acredita que há uma diferença enorme no tratamento dos participantes de A Fazenda e BBB.

"Não indico [ir para A Fazenda]. São duas experiências muito intensas e o BBB consegue atingir um público tão grande. A Fazenda é um reality muito pesado, o BBB sempre tenta colocar os participantes, mesmo com uma trajetória ruim, em um lugar de meme, coisas legais... um lado positivo. A Fazenda tende colocar as pessoas que são eliminadas em um lugar de ser julgado", dispara.