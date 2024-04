Ex-BBB Cezar Black abre o jogo sobre participação em A Fazenda: 'Não indico'

Durante live feita com a CARAS Brasil, o ex-participante do BBB comentou decisão de ir para A Fazenda após o fim do reality global

CARAS Brasil Publicado em 18/04/2024, às 09h50

Montagem de fotos de Cezar Black, ex-participante do BBB e de A Fazenda - Foto: Reprodução/Instagram @cezar.black