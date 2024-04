Ex-A Fazenda, Alicia X rebate críticas sobre seu corpo: "Cansei de ser julgada"

A cantora Alicia X, irmã de MC Daniel, postou um vídeo em homenagem ao pai falecido, e acabou recebendo ataques sobre seu corpo

A cantora e influenciadora Alicia X usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 17, para se manifestar sobre as críticas que recebeu sobre o seu corpo após postar um vídeo em homenagem ao pai falecido, Abílio Marchi.

No vídeo postado no feed do Instagram, a artista canta um trecho da música 'See You Again', interpretada pelo rapper Wiz Khalifa e o cantor Chris Puth, e seu irmão, MC Daniel, e a mãe, Daniela Amorim, aparecem visivelmente emocionados.

"A letra dessa música diz por si só, desculpa o momento chororo no seu aniversário @manoalemao, mas o maior presente que nosso pai deu foi unir nossa família. Você é luz e nasceu para brilhar, seu lugar é nos palcos. Obrigada por nunca soltar minha mão te amo Para sempre Abílio! Para sempre, nós!", escreveu ela na legenda publicação.

Mesmo com a bela homenagem, o que chamou a atenção dos internautas foi a celulite nas pernas de Alicia. Ao ver os comentários sobre o seu corpo, ela fez questão de rebater. "Gente, eu tô em choque. Postei a homenagem que fizemos pro meu pai e só tem comentário de gente falando do meu corpo, das minhas celulites", lamentou ela nos Stories do Instagram.

"Eu sou uma mulher normal, tenho celulite sim e tá tudo bem. Cansei de ser julgada pelo meu corpo. Não vou ficar fingindo que sou perfeita, não vou deixar de usar uma roupa que eu quero e me sinto confortável", disparou a cantora.

Por fim, Alicia pediu respeito e empatia. "Precisamos parar de nos comparar com padrões inalcançáveis de beleza. Cada corpo é único e merece ser amado e respeitado do jeito que é", finalizou.

Ex-A Fazenda Alicia X confirma o fim do namoro

A ex-A Fazenda Alicia X está solteira! Alguns dias após ser eliminada de A Fazenda 15, da Record TV, ela confirmou que terminou o namoro com Cauê Fantin. Os dois estavam juntos quando ela foi confinada no reality show, mas se separaram assim que ela deixou o confinamento.

"Eu confirmo o término. Depois eu com certeza vou e quero expor isso para o Brasil. Contar o que eu sofri, muitas pessoas vão se identificar com minha história, mas agora é um momento que ainda estou tentando assimilar o que o Brasil está achando de mim, do possível cancelamento e do término. Está sendo muito difícil, é como se fosse um luto mesmo", disse ela.