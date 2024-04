Cezar Black recorda racismo no BBB 23 e compara vitória de Davi: 'Não enxergava'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cezar Black comenta a final do BBB 24 que consagrou Davi como grande campeão nesta terça-feira, 16

Ex-participante do BBB, Cezar Black (36) não esconde que a torcida por Davi (21) começou logo no início da 24ª edição do reality. Para o influenciador, o baiano foi um representante dos homens pretos e o fez recordar de situações ligadas ao racismo que passou em sua temporada.

Black afirma que, enquanto estava confinado na casa do BBB 23 , não tinha tanto letramento racial —inclusive, conta que aprendeu muito com o também ex-brother Fred Nicácio (37)— e acabou sendo julgado diferentemente de outros participantes em uma mesma situação.

"Porque quando outras pessoas fazem coisas iguais vocês passam pano?", recorda em live com a CARAS Brasil. "Eu falava muito 'um peso duas medidas' lá dentro. Ficava batendo muito em cima dessa tecla. Na época, lá dentro eu não conseguia enxergar. Mas quando eu saí percebi que poderia ter tido uma carga dessa situação."

O influenciador conta que viu em Davi uma reparação histórica por outros participantes que, assim como ele, sofreram com isso. "Ele conseguiu tirar uma dívida histórica de todos os participantes pretos do BBB que tentaram se posicionar e foram julgados, massacrados, nunca perdoados."

"Homens pretos sempre são vistos de forma como pessoas violentas e tiveram falas problemáticas no programa. Aqui fora, pelo o que percebemos, não era apenas sobre o Davi jogando. Levava para uma raiz realmente racista, de um país que carrega muitos traços ainda não superados", acrescenta.

Para além da questão racial e de representatividade, Black considera o motorista de aplicativo dono de uma trajetória de campeão. Ele afirma que Davi nunca fugiu do jogo, superou julgamentos e exclusão enquanto estava no reality e conseguiu se manter com atitude, iniciativa e posicionamentos.

Ele acrescenta que gostaria que Lucas Pizane (22), também seu conterrâneo baiano, e Pitel (24) tivessem tido trajetórias diferentes no reality. Por outro lado, ele afirma que Isabelle (31) não deveria estar na final da temporada. "Fez pouco pelo jogo inteiro para conseguir chegar em uma final, ela acabou indo pela amizade muito grande com o Davi."

Por fim, o ex-A Fazendaafirma que, além do campeão, enxerga que Beatriz (23) será uma das participantes mais lembradas da edição. "A Beatriz marcou muito, sempre vão lembrar do 'Brasil do Brasil'. Não gosto do jogo da Beatriz, ela fez muito VT. Mas ela terá um pós maravilhoso."

CONFIRA NA ÍNTEGRA A LIVE DE CEZAR BLACK COM A CARAS BRASIL: