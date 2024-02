Cezar Black revela impactos em sua saúde mental após reality show: 'Me adoece'

Em um sincero desabafo, Cezar Black explicou as mudanças em sua vida após confinamento no BBB 23 e em A Fazenda 15 no mesmo ano

O influenciador e ex-BBB Cezar Black fez um sincero desabafo a respeito de sua vida pessoal após participar de dois confinamentos no mesmo ano. Através das redes sociais, ele contou aos seguidores que decidiu cuidar da saúde mental ao notar que estava bastante abalado psicologicamente.

"Você está bem? Essa pergunta é que eu tenho feito para mim diariamente há quase um ano, quando minha vida mudou drasticamente ao participar do meu primeiro reality show", iniciou o ex-participante do Big Brother Brasil 23.

Meses após deixar o confinamento da Globo, Cezar Black integrou o elenco de A Fazenda 15, da Record. Em seu desabafo, ele explicou o grande impacto em sua vida após a participação nos dois programas.

"Percebi que não estou bem. Não é fisicamente, é psicologicamente. Fiz minha primeira sessão de terapia e foi muito bom. Consigo enxergar coisas que não conseguiria enxergar sozinho. A cobrança me adoece, me deixa mal e me leva a lugares que são sombrios. Preciso de ajuda para me resgatar", declarou Cezar Black.

Por fim, o ex-BBB reforçou o quanto a internet pode interferir no bem-estar das pessoas. "A internet é um ambiente de muito conforto, mas também é um ambiente de muito ódio e isso traz prejuízos a nossa vida. Vivo uma experiência nova de vida, sei quem eu sou, sei minha essência e sei que vou conseguir superar tudo de ruim que aconteceu nesse tempo. Vou resgatar minha alegria, meu amor e minha felicidade", disse ele, aconselhando o público a procurar ajuda caso seja necessário.

Bella Campos revela diagnóstico de depressão

Na noite do último sábado, Bella Campos usou as redes sociais para desabafar e contar aos seguidores que foi diagnosticada com depressão no último ano. Em um longo texto publicado em seu perfil oficial do Instagram, a atriz afirmou que poucas pessoas souberam disso na época, mas que, agora, está recuperada e sente confortável para falar sobre o assunto.

"Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado. Poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto", iniciou.

"Alguns achavam exagero ou só que eu tava cansada de tanto trabalho, mas a verdade é que foi horrível. Eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, tava apática, famoso: xoxa, capenga e manca! Eu só tô falando isso aqui agora porque isso passou. Eu tirei forças do fundo do meu útero, do fundo da minha alma, de onde eu achava que nem conseguiria mais tirar e não desisti", afirmou a atriz.

Apesar da situação ser delicada, Bella afirma que está melhor e recuperada, e também aproveitou para declarar sua fase solteira. Para quem não sabe, nos últimos dias surgiram boatos de que a atriz estaria vivendo um romance com o ator Lucas Leto.