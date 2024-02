Em desabafo nas redes sociais, Bella Campos revela diagnóstico de depressão

Bella Campos usou as redes sociais para contar aos seguidores que foi diagnosticada com depressão em 2023. "Não desisti de mim"

Na noite do último sábado, Bella Campos usou as redes sociais para desabafar e contar aos seguidores que foi diagnosticada com depressão no último ano. Em um longo texto publicado em seu perfil oficial do Instagram, a atriz afirmou que poucas pessoas souberam disso na época, mas que, agora, está recuperada e sente confortável para falar sobre o assunto.

“Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado. Poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto”, iniciou.

“Alguns achavam exagero ou só que eu tava cansada de tanto trabalho, mas a verdade é que foi horrível. Eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, tava apática, famoso: xoxa, capenga e manca! Eu só tô falando isso aqui agora porque isso passou. Eu tirei forças do fundo do meu útero, do fundo da minha alma, de onde eu achava que nem conseguiria mais tirar e não desisti”, afirmou a atriz.

Apesar da situação ser delicada, Bella afirma que está melhor e recuperada, e também aproveitou para declarar sua fase solteira. Para quem não sabe, nos últimos dias surgiram boatos de que a atriz estaria vivendo um romance com o ator Lucas Leto.

“Não desisti de mim, não desisti dos meus sonhos, não desisti da minha felicidade e hoje estou vivendo a minha vida do jeitinho que eu sempre quis, do jeito que é melhor pra mim. Algumas coisas bobas da vida de qualquer mulher adulta, solteira e independente acabam virando notícia e ganhando muitos palpites”, continuou.

“Mas quer saber de uma coisa? Quando eu tava na m*rda ninguém nem sequer sabia, agora que to feliz pra car*lh* eu vou viver a minha vida como eu bem entender, pagar minhas contas, cuidar da minha família, fazer muito bem o meu trabalho e usufruir de todas minhas conquistas”.

Bella finalizou afirmando que está feliz com os últimos feitos de sua carreira. “Eu tô muito feliz com tudo que venho fazendo profissionalmente no audiovisual. Diferentemente das novelas, vocês não estão acompanhando os resultados em tempo real, mas podem ter certeza de que o plantio está acontecendo e já, já tem muita coisa boa nas telinhas pra vocês. Obrigada a cada um de vocês que me acompanham desde sempre, vocês me dão muita força”, completou.

