Quem é o suposto affair de Bella Campos? Bonitão é ex de Ícaro Silva

Bella Campos levanta suspeitas de affair com Lucas Leto; saiba mais sobre o ator bissexual que foi visto em clima de romance com a artista

Bella Campos chamou atenção ao ser flagrada em clima de romance com um novo affair durante um show em Salvador, na Bahia, na noite de sábado, 6. Enquanto o suposto relacionamento ganha destaque, conheça mais sobre Lucas Leto, o sortudo que ganhou o coração da atriz e que já esteve envolvido com outras personalidades famosas.

Quem é Lucas Leto?

Com apenas 25 anos, o ator Lucas Leto já acumula uma série de projetos significativos em seu portfólio. Ao chegar ao Rio de Janeiro vindo de Salvador, ele estreou no teatro. Seu destaque nos palcos rendeu um convite para integrar o elenco de sua primeira novela na Globo, "Bom Sucesso". Na sequência, Lucas embarcou em um novo desafio atuando em 'Pantanal' como ‘Marcelo’.

Inclusive, foi nos bastidores da trama que ele conheceu a artista, que fazia o papel de ‘Muda’. Apesar de contracenarem juntos, eles não engataram o romance na época e se relacionam com outras pessoas. Discreto em sua vida pessoal, Lucas já trocou declarações de amor com o ator ​​Ícaro Silva: "O universo é mais bonito quando você fala dele. Te amo, preto", diz uma das mensagens que ele enviou ao artista.

Além disso, ele já foi visto de mãos dadas com o diretor Marcelo Bahia Sacramento. Quando perguntaram sobre o suposto romance, Lucas preferiu mudar de assunto e focar em declarações sobre seu trabalho. O novo affair de Bella também é bem reservado nas redes sociais. O ator compartilha fotos dos seus trabalhos como modelo e dos bastidores das produções em que está envolvido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCAS LETO (@lucasleto)

Clima de romance com Bella Campos:

Mas no último final de semana, os atores deixaram a discrição de lado e os dois foram vistos por fontes do colunista Leo Dias enquanto dançavam abraçados e de rostos colados durante um show. Apesar do flagra que indicou o clima de romance, eles não revelaram qual é o atual status do relacionamento e seguem reservados sobre a vida amorosa.

Vale lembrar que Bella colocou um ponto final em seu namoro com MC Cabelinho em setembro do ano passado, após rumores de traição. Eles estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, 'Vai na Fé' e até chegaram a morar juntos, com planos de oficializar a união em um futuro próximo.

"Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", disse Bella ao confirmar o término do namoro.