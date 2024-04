Ex-BBB solta o verbo e opina sobre fama de 'forçada' de Beatriz

Em entrevista à CARAS Brasil, Caio Afiune opina sobre Beatriz Reis, participante que causou controvérsia no BBB 24

A participação de Beatriz Reis no BBB 24 deu o que falar dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Caio Afiune participou da live especial da CARAS Brasil, nesta terça-feira, 16, e deu a sua opinião sobre a fama de 'forçada' da vendedora do Brás. Para ele, que participou do BBB 21, a influenciadora digital tem personalidade marcante.

"Não acho ela forçada, o BBB é uma oportunidade de vida. O trabalho que ela fez lá fora, ela não fez diferente dentro [da casa] e a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem na vida", diz o fazendeiro, que atualmente acumula mais de 6 milhões de seguidores no Instagram.

Caio aponta semelhança da sua história com a de Beatriz. Apesar de ter alcançado a famosa com a visibilidade dada pelo reality show, ele diz que mostrou sua realidade enquanto morou na casa ao lado de pessoas desconhecidas.

"A mesma coisa, lá dentro eu contei as histórias da minha vida, a roça é a minha vida e foi o que eu falei lá e é o que eu vivo hoje independente de não estar 100% morando na fazenda, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu vivo dela na mídia", afirma.