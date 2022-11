César Tralli encanta os seguidores ao posar agarradinho com a filha

O apresentador César Tralli publicou uma foto com a filha, Manuella, de 3 anos, e encantou a web com tanta fofura

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 17h56

Na tarde desta quarta-feira, 16, o apresentador César Tralli(51) encantou os seguidores com um registro muito especial!

No feed de seu Instagram, o apresentador do "Jornal Hoje" da TV Globo publicou uma foto em que aparece dentro de um avião ao lado da filha, Manuella, de apenas 3 anos, fruto do seu relacionamento com Ticiane Pinheiro (46).

“Mini Férias com este Enorme Amor, na bagagem de mão. Pai de Menina, babão por natureza”, escreveu Tralli na legenda da publicação.

Imediatamente, a publicação recebeu uma enxurrada de elogios. “Que lindos! Siga feliz com ela sempre e toda sua família! ”, escreveu uma seguidora. “ela é muito parecida com sua mãe”, exclamou a outra. "Parabéns Trally por essa família sou sua fã 1º", disse uma terceira.

Ticiane não ficou de fora e se declarou para o amado e para a herdeira: "Amo muito [emoji de coração] Jajá encontro vocês", disse a apresentadora no comentário da publicação.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CÉSAR TRALLI: