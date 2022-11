César Tralli relembra a memória da mãe um mês após a morte dela: "Uma saudade infinita"

César Tralli publicou uma foto com a mãe, Edna Tralli, no Instagram, como forma de homenagem

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 13h54

O jornalista César Tralli (51) usou as suas redes sociais para homenagear a mãe, Edna (1948-2022), que faleceu em outubro deste ano, vítima de um acidente áreo.

Em uma foto na qual aparecem juntos, com a pequena filha, Manuella (03) nos braços, ele desabafou sobre a saudade que tem sentido.

"Um mês hoje… Um longo e dolorido mês. Uma saudade infinita. Um amor eterno. Uma certeza: Você continua sorrindo. Um sentimento de Paz. Te amo, mãe", disse na legenda.

Na época do acidente, Tralli usou seu Instagram para agradecer às milhares de mensagens que recebeu após a morte da mãe.

Em um texto emocionante, ele chegou a relembrar a trajetória de Edna, que nasceu pobre, cortou cana quando menina, colheu algodão e também amendoim, para vender nas portas de estádios.

Tralli lamentou que a mãe não possa mais acompanhar o crescimento da sua filha com Ticiane Pinheiro (46), mas disse acreditar que ela está com sua irmã, Gabriela, que faleceu em 2018.

"Dancem felizes aí com os anjos. Que eu seguirei daqui aplaudindo vocês. Gratidão eterna", disse ele.

Ticiane Pinheiro presta homenagem à mãe de César Tralli

Ticiane Pinheiro, esposa de César Tralli, prestou uma homenagem à sogra em seu Instagram. A apresentadora escreveu um emocionante texto.

“Sogrinha, 7 dias sem você. 7 dias sem o seu bom dia. Sem suas mensagens de motivação diária, sem saber de você. Como é difícil acreditar que você se foi, que não terei mais você para desabafar e não terei a avó paterna das minhas filhas para brincar com elas”.

“Como fica nossa saudade, como iremos nos acostumar sem você, sem seus elogios, suas palavras de aconchego, seu cheiro, sua bondade, seu sorriso e seu olhar iluminado. Um vazio enorme já está fazendo parte da nossa vida, teremos que nos conformar com seus ensinamentos, com nossas histórias juntas ao seu lado e as lembranças... te amarei para sempre”, escreveu Ticiane.