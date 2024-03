Cesar Filho choca ao revelar ‘profecia’ de Silvio Santos: ‘Chegou a hora’

De arrepiar! Cesar Filho revela motivos por trás de sua mudança de emissora e se emociona ao relembrar previsão que recebeu de Silvio Santos

Cesar Filho está radiante com seu retorno ao SBT após uma década na Record! Na última quinta-feira, 7, o comunicador revelou que Silvio Santos teve um papel crucial em sua volta para sua antiga 'casa' nova. Durante uma coletiva de imprensa para falar sobre sua nova atração, ele relembrou uma profecia que recebeu do apresentador há 10 anos.

Segundo o relato do apresentador, quando decidiu deixar o SBT e partir para Record no passado, Silvio o chamou para conversar. Na ocasião, o dono da emissora fez questão de dizer que as portas estariam sempre abertas para seu retorno: "O Silvio passou por mim e falou assim: 'Se alguma coisa der errado, volta e fala comigo”, iniciou.

"Você sai daqui com as nossas bênçãos. Vai lá e faça sucesso. O dia que você quiser as portas estarão abertas para você voltar”, Cesar relembrou o conselho do veterano, que o recebeu de portas abertas e relembrou o conselho quando ele pisou novamente na emissora no final do ano passado.

“E, agora, quando voltei, ela estava nos bastidores, segurou minha mão novamente, eu me senti voltando no tempo, e ela disse: 'Chegou a hora de você voltar'”, o apresentador relembrou da previsão emocionado. Vale mencionar que ele passou quase uma década na antiga emissora, mas anunciou sua saída após conflitos de interesse.

Durante a confraternização de fim de ano com seus colegas do programa 'Hoje em Dia', Cesar emocionou a todos ao confirmar sua saída da emissora. Com um discurso emocionado, ele explicou o motivo: “Quando existem duas empresas, a minha e a da Record, cada uma tem seus interesses, cada uma tem os seus anseios”, disse.

“Quando isso não acaba acontecendo, é comum e normal que cada um siga seu caminho”, Cesar compartilhou a notícia antes de confirmar seu retorno. Agora, ele está planejando uma nova atração e compartilha todos os passos dos preparativos em suas redes sociais, além de sempre agradecer o apoio de Silvio Santos em sua nova fase:

