Tiago Abravanel abre o jogo sobre afastamento de Silvio Santos: 'Desesperador'

Tiago Abravanel esclarece rumores sobre suposta 'vergonha' de seu avô e revela verdadeiro motivo de seu distanciamento com Silvio Santos

Durante sua participação no Podcast ‘Cara a Cara’, Tiago Abravanel surpreendeu ao quebrar o silêncio diante das especulações de que Silvio Santos teria 'vergonha' dele. O neto do apresentador do SBT ainda entregou detalhes sobre como é seu relacionamento com o avô e esclareceu o motivo por trás da suposta distância entre eles.

Contrariando os rumores, Tiago afirmou que o apresentador nunca se opôs à sua orientação sexual e tampouco tem vergonha. No entanto, ele esclareceu que a família não é muito próxima e explicou que grande parte disso se deu pelo fato de o avô estar sempre trabalhando, o que pode, de fato, ter causado um distanciamento. Ele ainda entregou que antes era 'desesperador' falar sobre o assunto.

Inicialmente, o humorista explicou que tem mais intimidade com algumas pessoas específicas da família, mas que isso não tem relação com sua sexualidade: “Infelizmente, a gente [família Abravanel] não tem uma super proximidade por inúmeras circunstâncias que não têm a ver com o fato de eu ser gay”, ele trouxe o assunto á tona.

“Não tem a ver com isso. Acho que são muitas circunstâncias que fizeram com que o homem que sou hoje não cresceu dentro dessa formação familiar”, disse Tiago, que ainda abordou os rumores envolvendo uma suposta posição contrária do avô sobre seu casamento: "O povo gosta de falar mal”, disse o filho de Cintia Abravanel.

“Falam assim 'nossa, o Silvio Santos deve ter vergonha de ter um neto desses'. Aí te pergunto: 'o que será que o Silvio Santos deve ter pelo Tiago Abravanel?' Então, nem o Tiago Abravanel sabe direito, porque a nossa proximidade não é tanto a ponto de eu saber o que ele gosta em mim e o que ele não gosta em mim”, ele disparou

Por outro lado, Tiago revelou que realmente não é muito próximo do dono do SBT: “Antes, falar sobre isso, era desesperador, não podia tocar nesse assunto, falar sobre isso, mas hoje entendo que não tem por que não falar. Eu amo meu avô dentro de um imagético e de uma condição de proximidade que não é a proximidade que eu tinha com meu outro avô”, disse.

O ex-participante do Big Brother Brasil ainda explicou que cresceu tendo mais contato com seu avô paterno, o que pode explicar o distanciamento: “Essa construção de relação de avô e neto eu não tive com o Silvio”, disse. Por fim, ele contou que hoje em dia, a família está tendo mais contato e está mais próxima do apresentador, agora que ele está distante das telinhas.

