César Filho pede demissão e explica decisão durante confraternização da Record

César Filho anuncia fim de seu contrato durante ‘festa da firma’ e emociona ao se despedir de seus colegas do ‘Hoje em Dia’ na Record

A festa da firma da Record neste ano rendeu uma despedida! Durante a confraternização de fim de ano com seus colegas do programa 'Hoje em Dia' na última quarta-feira, 09, o apresentador César Filho emocionou a todos ao confirmar sua saída da emissora. Com um discurso emocionado, ele revelou que o motivo está relacionado a um conflito de interesses.

A declaração foi registrada por sua colega de bancada, Ticiane Pinheiro, que compartilhou o momento em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, César aparece emocionado ao discursar com um microfone em mãos: “Eu tô chegando ao final de uma parceria. Fiquei nove anos com a Record e acho que todos nós aqui da equipe sabemos disso”, admitiu.

“Muita gente fica se perguntando e fica questionando, quando existem duas empresas, a minha e a da Record, cada uma tem seus interesses, cada uma tem os seus anseios. Quando isso não acaba acontecendo, é comum e normal que cada um siga seu caminho”, César entregou o motivo para não renovar seu contrato.

O apresentador matinal rasgou elogios a equipe de sua antiga atração: “Eu quero dizer para a equipe e as pessoas que trabalham com a gente e que fazem do Hoje em Dia uma preciosidade nos dias de hoje. O programa é muito bem feito. O Hoje em Dia vem se renovando, está se atualizando a cada dia”, celebrou a parceria com Ticiane, Ana Hickmann e Renata Alves.

César Filho teria assinado com nova emissora:

“A gente vai se encontrar de alguma forma. Vou iniciar em 2024 nas plataformas digitais e se Deus quiser, eu estarei na TV aberta”, César revelou que seu futuro ainda está incerto. No entanto, circulam boatos de que outra emissora já estaria de olho no apresentador. Segundo o colunista José Armando Vannucci, ele deve retornar ao SBT.

Conforme as especulações, César está sendo considerado para liderar o SBT Brasil, um dos principais jornais noturnos da emissora de Silvio Santos. Tanto o apresentador quanto o canal não confirmaram oficialmente essas informações. Por enquanto, é esperado que César continue no programa matinal da Record até o final do mês.

