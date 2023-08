Causa da morte de Aracy Balabanian é revelada em comunicado

A atriz Aracy Balabanian faleceu nesta segunda-feira, 7, durante o período internada em um hospital

A notícia da morte da atriz Aracy Balabanian comoveu os fãs da artista na manhã desta segunda-feira, 7, e a causa da morte dela foi confirmada em um comunicado da Globo à imprensa. No documento, a emissora informou que ela faleceu em decorrência das complicações de um câncer. A artista estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, há alguns dias e não resistiu.

No comunicado, a Globo informou: "Morreu hoje, aos 83 anos, Aracy Balabanian, uma das atrizes mais marcantes da história da televisão brasileira. Aracy estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e não resistiu às complicações por conta de um câncer. Em homenagem à atriz, a TV Globo exibe hoje, na Sessão da Tarde, “Sai de Baixo – O filme”. As homenagens também acontecerão durante o Criança Esperança e o Conversa com Bial reexibe entrevista feita com a atriz".

Vale lembrar que Aracy Balabanian foi diagnosticada com câncer no pulmão no final de 2022 .

A atriz teve uma carreira sólida na TV e no teatro. Ela estreou na TV na década de 1960 e foi para a Globo nos anos 70. Entre os seus trabalhos de sucesso estão o seriado Sai de Baixo e várias novelas, como O Primeiro Amor, Rainha da Sucata, Deus Nos Acusa, Elas Por Elas, Ti Ti Ti e Da Cor do Pecado. O seu último trabalho na Globo foi em 2019, quando atuou no especial de fim de ano Juntos A Magia Acontece. Em sua vida pessoal, ela não se casou e não teve filhos.

Uma das últimas fotos de Aracy Balabanian

Uma das últimas fotos da atriz Aracy Balabanian foi divulgada há cerca de três semanas. Ela fez uma rara aparição nas redes sociais ao surgir em uma foto com o filho caçula de Claudia Raia, Luca.

O momento foi registrado por Claudia Raia quando levou o seu filho para conhecer seus amigos no Rio de Janeiro. Em um encontro especial, ela apresentou seu bebê para Aracy e mostrou a foto da atriz sorridente com o bebê no colo. A foto foi feita há três semanas, no mês de julho de 2023.