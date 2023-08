Aracy Balabanian: uma das últimas fotos da atriz foi exibida há três semanas

Uma das últimas fotos da atriz Aracy Balabanian mostrou o encontro dela com o filho caçula de Claudia Raia

A morte da atriz Aracy Balabanian pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 7. Ela faleceu aos 83 anos de idade após um período internada em um hospital no Rio de Janeiro durante sua luta contra o câncer de pulmão. Recentemente, ela fez uma rara aparição nas redes sociais ao aparecer em uma foto com o filho caçula de Claudia Raia, Luca.

O momento foi registrado por Claudia Raia quando levou o seu filho para conhecer seus amigos no Rio de Janeiro. Em um encontro especial, ela apresentou seu bebê para Aracy e mostrou a foto da atriz sorridente com o bebê no colo. A foto foi feita há três semanas, no mês de julho de 2023.

Discreta com a sua vida longe da TV, Aracy Balabanian não tinha redes sociais e só aparecia em poucas fotos com seus amigos famosos na internet. Ela estava longe da telinha desde 2019, quando atuou no especial de final de ano 'Juntos A Magia Acontece'.

Morte de Aracy Balabanian

A atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos de idade nesta segunda-feira, 7, após um período internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A estrela lutava contra um câncer de pulmão no fim de 2022. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e era filha de imigrantes da Armênia. Ela teve sete irmãos e se apaixonou pelo teatro na infância. A estreia dela na TV foi em 1965, quando atuou em Antígona, na TV Tupi, e ela fez parte do grupo de Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Além disso, ela se formou na Escola de Arte Dramática da Universidade de Sâo Paulo (USP). Em sua trajetória, ela atuou em O Casarão, Coração Alado, Locomotivas, Vila Sésamo, Elas Por Elas, Ti Ti Ti, Que Rei Sou Eu?, Rainha da Sucata, Deus Nos Acuda, A Próxima Vítima, Da Cor do Pecado, Toma Lá, Dá Cá, Passione, Sol Nascente e Pega Pega.