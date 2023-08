Morre Aracy Balabanian, aos 83 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Aracy Balabanian faleceu em um hospital no Rio de Janeiro aos 83 anos de idade

A atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos de idade nesta segunda-feira, 7, após um período internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A estrela lutava contra um câncer de pulmão no fim de 2022. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e era filha de imigrantes da Armênia. Ela teve sete irmãos e se apaixonou pelo teatro na infância.

A estreia dela na Globo foi em 1972 na novela Meu Primeiro Amor. Ela estava longe da TV desde que atuou no especial Juntos A Magia Acontece, de 2019, na Globo.

A estrela fez grande sucesso com suas novelas e também com a sua personagem ícônica no programa Sai de Baixo, da Globo, na qual interpretou a Cassandra.

A estreia dela na TV foi em 1965, quando atuou em Antígona, na TV Tupi, e ela fez parte do grupo de Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Além disso, ela se formou na Escola de Arte Dramática da Universidade de Sâo Paulo (USP). Em sua trajetória, ela atuou em O Casarão, Coração Alado, Locomotivas, Vila Sésamo, Elas Por Elas, Ti Ti Ti, Que Rei Sou Eu?, Rainha da Sucata, Deus Nos Acuda, A Próxima Vítima, Da Cor do Pecado, Toma Lá, Dá Cá, Passione, Sol Nascente e Pega Pega.

Aracy Balabanian relembrou o Sai de Baixo há pouco tempo

Em 2022, Aracy Balabanian participou do programa Conversa com Bial, da Globo, e contou que chegou a pedir para sair do elenco do Sai de Baixo. O motivo? A atriz não conseguia segurar a risada durante as gravações da produção estrelada por Miguel Falabella.

“No ‘Sai de Baixo’ eu sofri horrores”, revelou Aracy que ainda comentou que foi escalada para o programa porque queriam mostrar o lado “mais engraçado” da atriz.

“Eu tinha uma coisa que meu pai me corrigia muito... Eu ia contar uma coisa e ria ou chorava antes de concluir. Meu pai falava: ‘Espera! Conta e depois você sente’. Aí fui pedir para o Daniel [Filho, diretor] para sair. Eu disse: ‘Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo’. Ele: ‘Por quê?’. ‘Porque o outro começa a falar’ – principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar toda’”, contou.

A atriz foi aconselhada pelo diretor a usar o riso em cena: “‘Ri. Você está com vontade de rir, ri’, respondeu. Como o Miguel dizia, eu fechava a piada. A piada era fechada por mim, aqui terminava a piada. Porque eu não tinha condições de fazer graça diante deles”.